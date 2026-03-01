LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Almansa vince in volata davanti a Quiles, italiani fuori dalla zona punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

06.40 Di seguito l’ordine d’arrivo definitivo:

1 David ALMANSA 22 — 1:42.206 19 230.7 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

2 Maximo QUILES 28 +0.003 1:41.730 19 235.8 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

3 Valentin PERRONE 73 +9.480 1:42.664 19 228.8 KTM Red Bull KTM Tech3

4 Alvaro CARPE 83 +9.573 1:42.628 19 233.2 KTM Red Bull KTM Ajo

5 Veda PRATAMA 9 +9.687 1:42.390 19 236.8 Honda Honda Team Asia

6 Adrian FERNANDEZ 31 +9.723 1:42.606 19 233.7 Honda Leopard Racing

7 Brian URIARTE 51 +11.068 1:42.337 19 231.7 KTM Red Bull KTM Ajo

8 Marco MORELLI 97 +11.334 1:42.214 19 237.3 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

9 Joel ESTEBAN 78 +11.541 1:42.568 19 235.2 KTM LEVEL UP – MTA

10 David MUÑOZ 64 +11.657 1:42.137 19 235.2 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

11 Casey O’GORMAN 67 +11.863 1:42.634 19 235.2 Honda SIC58 Squadra Corse

12 Scott OGDEN 19 +13.732 1:44.330 19 231.2 KTM CIP Green Power

13 Adrian CRUCES 11 +16.365 1:43.340 19 228.3 KTM CIP Green Power

14 Joel KELSO 66 +17.264 1:42.420 19 229.2 Honda GRYD – MLav Racing

15 Eddie O’SHEA 8 +17.459 1:42.320 19 236.8 Honda GRYD – MLav Racing

16 Leo RAMMERSTORFER 5 +25.668 1:42.954 19 229.2 Honda SIC58 Squadra Corse

17 Jesus RIOS 54 +25.731 1:43.373 19 228.8 Honda Rivacold Snipers Team

18 Hakim DANISH 13 +25.810 1:43.320 19 225.9 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

19 Rico SALMELA 27 +25.898 1:43.473 19 226.8 KTM Red Bull KTM Tech3

20 Guido PINI 94 +36.323 1:43.256 19 226.8 Honda Leopard Racing

21 Ruche MOODLEY 21 +36.854 1:43.197 19 230.7 KTM CODE Motorsports

22 Zen MITANI 32 +37.978 1:44.094 19 230.2 Honda Honda Team Asia

23 Nicola CARRARO 10 +54.641 1:45.240 19 222.2 Honda Rivacold Snipers Team

24 Ryusei YAMANAKA 6 +1 giro 1:43.455 18 227.8 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

NC Matteo BERTELLE 18 +1 giro 3:12.685 18 146.9 KTM LEVEL UP – MTA

RT Cormac BUCHANAN 14 Ritirato 1:42.982 2 230.7 KTM

06.39 Primo GP disastroso in casa Italia. Guido Pini è caduto nelle prime fasi, poi ha ripreso, chiudendo in ventesima posizione. Crash anche per Matteo Bertelle, costretto al ritiro, mentre 23° Nicola Carraro.

06.37 Tutto confermato dal fotofinish e quindi David Almansa si è imposto per la prima volta in carriera davanti a Maximo Quiles e a Valentin Perrone, abile a superare il compagno di squadra in KTM, Alvaro Carpe. Grande prestazione dell’indonesiano Veda Pratama (5°).

PAZZESCO!!! Arrivo in volata con Quiles che recupera e per appena tre millesimi non riesce a far sua la vittoria, si impone Almansa.

19° giro/19 Quiles fa un errore, perdendo mezzo secondo, vedremo se riuscirà a recuperare su Almansa.

ULTIMO GIRO! Sarà super duello tra Almansa e Quiles e un quartetto si gioca il terzo gradino del podio.

18° giro/19 Spinge come un ossesso Almansa, nel tentativo di evitare l’arrivo in volata, mentre Bertelle cade. Primo GP disastroso in casa Italia.

17° giro/19 Prova Almansa a fare la differenza, vedremo se Quiles riuscirà a rispondere. Carpe si prende la terza piazza, Pratama è quarto attenzione!

17° giro/19 Almansa prova a spingere ancora, non vuole l’arrivo in volata con Quiles. I due stanno facendo un gara a parte, mentre Fernandez è ora in terza piazza. Per quanto concerne casa Italia, Bertelle 20°, Pini 23°, ripartito dopo la caduta, e Carraro 24°.

16° giro/19 Almansa sta spingendo, per provare a scappare, ma Quiles rimane aggrappato e il suo vantaggio è di 0″140. Carpe è a 5″762, davanti a Fernandez, Perrone e a Pratama.

15° giro/19 Almansa ripassa Quiles e prova a fare uno strappo. Vedremo se questo cambio di passo sarà determinante per la vittoria, mentre Pratama perde posizioni. Carpe è al momento sul terzo gradino del podio.

14° giro/19 Errore di Pratama, che perde la posizione in favore di Carpe e di Fernandez. Vedremo se per il terzo posto le cose cambieranno, in tutto questo Quiles e Almansa giocano sull’1’41″6 e continuano a dominare.

13° giro/19 Almansa si lascia passare da Quiles, avendo tirato tutta la gara. Gara strategica tra i due, mentre Pratama vede salire il suo gap a 3″538 e deve guardarsi da Carpe. Gara anonima degli italiani con Bertelle e Carraro oltre la ventesima posizione.

12° giro/19 Almansa e Quiles continuano a fare un altro sport, sul passo dell’1’41″4, mentre Pratama è a 3″448.

11° giro/19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare. Quiles studia le traiettorie del leader e aspettiamoci un confronto rusticano. Pratama, in tutto questo, deve guardarsi da Carpe.

10° giro/19 Almansa e Quiles separati da 161 millesimi, praticamente sono una cosa sola…Pratama è a 2″568 e dovrà giocarsi il terzo gradino con Carpe e Perrone.

9° giro/19 Almansa guida la gara con Quiles e la sua leadership sembra inattaccabile. Pratama è a 2″024 dalla vetta, quindi per la vittoria il confronto sembra limitato ai primi due. Sorprende comunque Pratama. In tutto questo molto indietro Bertelle (21°) e Carraro (24°)

8° giro/19 Almansa e Quiles prova a fare lo strappo, visto che Fernandez è a 1″ dalla vetta. Lo comprende Pratama, che va a prendersi la posizione del pilota del Leopard Racing.

7°giro/19 Almansa continua a martellare sul ritmo dell’1’41″5, conservando un vantaggio di 2 decimi su Quiles. Fernandez torna in terza posizione, approfittando del lungo di Carpe, che deve guardarsi da Pratama.

6° giro/19 Almansa comanda sempre la gara davanti a Quiles a Carpe. Fernandez prova a recuperare, grande Pratream che ha segnato il miglior giro della gara in 1’41″334.

5° giro/19 Almansa continua a comandare con grande autorevolezza in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Quiles specie in frenata non si avvicina, Fernandez è terzo, dovendosi guardare da Carpe. Più staccato Patrama, mentre in rimonta Perrone ed è sesto. 20° Bertelle.

4°giro/19 NOOOO!!! Caduta per Guido Pini, che prova a riprendere la via della pista. Disastro per lui, perdita di anteriore. Almansa, in tutto questo, precede Quiles, Fernandez e Carpe.

3° giro/19 Caduta di Yamanaka che finisce in terra, brutta botta per il giapponese. Speriamo non sia nulla di grave, mentre Almansa prova ad allungare, tengono il passo Quiles, Carpe e Fernandez. Quartetto in fuga, mentre Pini è decimo, Betelle 20° e Carrero 23°.

2° giro/19 Almansa prova a fare la differenza, Quiles e Carpe provano a tenere il passo. Pini perde posizioni ed è 12°, Ogden e Perrone che ne approfittano. Più indietro Bertelle e Carraro.

1°giro/19 SI PARTE!!!! Super staccata di Almansa che precede Quiles e Fernandez. Pini è in decima posizione.

06.02 Temperature molto alte sull’asfalto, un fattore da considerare.

06.01 Piloti che testano frenata e accelerazione delle proprie moto prima del semaforo verde.

06.00 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!!!

05.59 Saranno 19 giri molto tirati e vedremo poi chi rimarrà con la gomma meno “stanca” per fare la differenza.

05.57 Qualifica discreta per il migliore degli azzurri Guido Pini (Leopard Racing), 9° a 1.231, mentre sono usciti di scena in Q1 gli altri italiani Matteo Bertelle 21° e Nicola Carraro 24°. Tra le fila azzurre si spera soprattutto nel centauro del Leopard Racing, per aspirare alle posizioni di vertice e cercare di lasciare il segno in una categoria in cui gli spagnoli sono egemoni.

05.54 Almansa ha sbriciolato il precedente record del tracciato stabilito un anno fa da Josè Antonio Rueda in 1’40″350, effettuando un time-attack da urlo in 1’40″088 e rifilando distacchi impressionanti al resto della concorrenza. Prima fila in griglia completata dai connazionali iberici Alvaro Carpe e Adrian Fernandez a 430 e 605 millesimi dalla vetta.

05.51 David Almansa ha dominato la scena e fatto il vuoto nelle qualifiche. Terza pole position in carriera (dopo le due dell’anno scorso) per il ventenne spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che si conferma a questo punto il favorito principale in vista della gara al Chang International Circuit.

05.48 Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara particolarmente lottata in cui la gestione delle gomme sarà fondamentale nelle ultime battute. Minima cilindrata in cui anche l’effetto scia potrebbe essere un fattore.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il tutto avrà inizio a partire dalle ore 06:00 italiane, ovvero le 12:00 locali. I piloti dovranno affrontare 19 giri e ci si aspetta un confronto serrato dal primo metro. Buon divertimento!