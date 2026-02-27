Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14

David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un turno non semplice, con il meteo che ha complicato la scena e la pioggia che ha fatto capolino in diversi momenti. Non in maniera massiva, ma sicuramente fastidiosa per i piloti.

Da questo scenario è emerso lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fissato il limite a 1:40.990 con un margine di vantaggio di 78 millesimi sul connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), mentre è terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 204.

Quarta posizione per lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 236 millesimi dalla vetta, quinta per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 380, mentre è sesto il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 474. Settima posizione per lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a quasi mezzo secondo da Almansa (+0.498), ottava per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 518, mentre è nono lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 541. Decimo il suo connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 541 millesimi, quindi undicesimo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 563.

In dodicesima posizione troviamo il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard), a 576 millesimi dalla vetta, quindi 13° l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 667, mentre completa la top14lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 669. Si ferma in ventesima posizione Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 976 millesimi, quindi 25° e penultimo Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.742.