David Almansa e Daniel Holgado i migliori della FP2 in Moto3 e Moto2 a Buriram

Un antipasto prima di fare davvero sul serio. Secondo turno di prove libere per Moto3 e Moto2 nel primo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, i centauri della minima e media cilindrata si sono testati prima di dare tutto nelle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del GP numero uno della stagione.

MOTO3 – Nella classe leggera lo spagnolo David Almansa ha suonato la campana in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’40″922 a precedere i connazionali Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) di 0″356 e Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) di 0″397. A completare il quadro della top-5 sono stati altri rappresentati della Spagna, ovvero David Muñoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP), distanziato di 428 millesimi e Alvaro Carpe (KTM Red Bull KTM Ajo) a 0″519 dalla vetta.

Il migliore in casa Italia è stato il solito Guido Pini. Il centauro nostrano, in sella alla Honda del Leopard Racing, ha mostrato un buon feeling, anche se il gap dal vertice è stato sensibile (+0″655). Vedremo se in vista del time-attack per lo schieramento di partenza di domani Pini saprà salire di colpi. Più indietro gli altri piloti italiani: 20° Nicola Carraro sulla Honda Rivacold Snipers Team a 1″136 e 26° Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) a 1″855, protagonista di una caduta nel corso della FP2.

MOTO2 – Nella media cilindrata si parla ancora spagnolo grazie a Daniel Holgado che, in sella alla Kalex CFMOTO Inde Aspar Team, ha ottenuto il best-time di 1’34″838 a precedere di 7 millesimi l’altro iberico Izan Guevara sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 e di 0″108 l’australiano Senna Agius (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). A completare la top-5 troviamo il colombiano David Alonso (Kalex CFMOTO Inde Aspar Team), distanziato di 0″143 e protagonista di una caduta senza conseguenze, e il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 0″172. Celestino Vietti è stato il migliore italiano in nona posizione sulla Boscoscuro SYNC Group SpeedRS Team 0″331. Più indietro Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) 16° a 0″569 e Luca Lunetta 24° sulla Boscoscuro YNC Group SpeedRS Team, a 0″990 dal vertice.