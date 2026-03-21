Moto3, Joel Esteban centra la pole a Goiânia. Tutti fuori dalla top15 gli italiani

Joel Esteben ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2026. Sulla pista di Goiânia abbiamo assistito a qualifiche davvero particolari, contando che sono partite con varie ore di ritardo dopo l’increscioso problema causato da una voragine aperta in pieno rettilineo del traguardo.

La pole position è andata allo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:26.241 con 206 millesimi sull’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) mentre completa la prima fila il malese Hakim Danish (KTM MT) a 207.

Quarta posizione per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 265 millesimi, quinta per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 319, mentre è sesto lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 594. Settimo l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 726 millesimi, ottavo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 729, quindi nono il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 749, mentre completa la top10 lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 759. Guido Pini (Honda Leopard) si ferma in 16a posizione a 930 millesimi. Chiude 20° Matteo Bertelle (KTM MTA), mentre scatterà dalla 23a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers).

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della gara di domani che prenderà il via alle ore 16.00 italiane (le ore 11.00 locali) che si svilupperà sulla distanza di 24 giri e metterà sul piatto punti importanti per questo avvio di campionato.