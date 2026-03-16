LIVE Italia-Venezuela, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: a testa alta contro i fenomeni sudamericani

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Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del World Baseball Classic tra Italia e Venezuela. Non è un’illusione ottica e nemmeno un sogno. Nonostante l’ora, è la realtà: la bandiera tricolore, a Miami, c’è e può anche giocarsi tante belle carte per arrivare all’ultimo atto.

Per gli azzurri di Francisco Cervelli, finora dimostratisi gruppo straordinariamente unito, una grande sfida da affrontare con lo spirito di sempre, quello della squadra affiatata. Il tutto fin dalle sicurezze che arrivano sul monte di lancio, tra quanto dato finora da Aldegheri, Nola, Lorenzen e una bella fetta di giocatori. C’è chi ha fatto registrare otto strikeout in una partita, chi ha fatto ammattire gli USA e chi non ha concesso nulla al Messico. E non si parla solo di partenti, ma anche di rilievi.

Attenzione, però, al grandissimo talento in capo al Venezuela. Ci sono giocatori che fanno tremare i polsi per i nomi, a partire dal cinque volte All Star Roland Acuna Jr. degli Atlanta Braves, senza dimenticare due dei tre Suarez a roster. E senza dimenticare che parliamo di una squadra che è riuscita a prevalere su quel Giappone che, a questo punto, ormai tutti davano se non per vincitore almeno per finalista assieme alla Repubblica Dominicana.

Una questione che si è ribaltata in maniera completa, incontrovertibile, totale. E adesso l’Italia sa di poter mettere insieme un altro colpo di mano. Cambia un po’ tutto cambiando luogo, ma non cambia tutto quello che ha portato la squadra qui. C’è stata un’accoppiata di rinnovamenti nel roster, ma il nucleo base resta sempre lì per affrontare una squadra che non solo è piena zeppa di giocatori di Major League, ma è anche nella sua quasi totalità nel pieno degli anni. Quest’Italia, però, tutto può. E ormai l’hanno capito tutti.

Il playball tra Italia e Venezuela verrà dato dall’1:00 di notte. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!