Dove vedere in tv Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Mandate in archivio le prime due sfide contro Porto Rico e Nuova Zelanda, l’Italbasket femminile torna in campo nuovamente per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 domani sabato 14 marzo alle 22:00 ora italiana a San Juan contro la temibile corazzata degli Stati Uniti per la terza giornata del girone B.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco si trovano di fronte la Nazionale più forte al Mondo, vero banco di prova in vista appunto della rassegna iridata se le azzurre riusciranno a staccare il pass e volare a Berlino (Germania) a settembre. L’esperto coach si affiderà ancora a Cecilia Zandalasini, con le chiavi del gioco affidate a Costanza Verona. Gli Stati Uniti hanno già in tasca il biglietto per il Mondiale in virtù della vittoria nel torneo continentale americano, ma vogliono comunque onorare l’impegno nelle Qualificazioni anche per mettere minuti nelle gambe in vista appunto dell’impegno di settembre dove arrivano con i favori del pronostico visto il blasone della squadra.

Palla a due che verrà alzata domani sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico) questa sera alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario locale. Diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205) e Sky Sport Mix (canale 211). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo match dell’Italbasket femminile.

Sabato 14 marzo

