LIVE Italia-USA, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’oro!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, valevole come Finale dei Campionati Mondiali juniores 2026 di curling. Gli azzurrini del team Spiller si sono resi protagonisti di un cammino esaltante sul ghiaccio danese di Taarnby (nei pressi di Copenaghen) e a questo punto possono sognare un clamoroso bis iridato dopo il trionfo di un anno fa a Cortina.

Stefano Spiller, Cesare Spiller, Stefano Gilli e Andrea Gilli, coadiuvati dalla riserva Stefano Vigliani, affrontano oggi pomeriggio nel match con in palio la medaglia d’oro la squadra statunitense capitanata dallo skip Caden Hebert, capace di sconfiggere ieri sera per 7-6 il Canada. L’Italia, che si appresta a disputare la terza finale mondiale consecutiva, ha battuto invece in semifinale la Scozia grazie ad una rimonta clamorosa.

La formazione italiana guidata dallo skip Stefano Spiller, in svantaggio per 1-5 all’intervallo (dopo cinque mani), ha dato vita ad un recupero pazzesco chiudendo poi i conti con una rubata da due punti al decimo e ultimo end per imporsi con lo score di 8-6 nei confronti della quotata compagine scozzese (con Orrin Carson da skip) che aveva terminato in prima posizione il round robin.

Appuntamento dunque alle ore 14.00 per l’inizio della finale per l’oro tra Italia e Stati Uniti d’America (gli statunitensi avranno il vantaggio del martello nella prima mano, grazie ad un miglior piazzamento nella fase di qualificazione). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!