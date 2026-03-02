Seguici su
CurlingSport Invernali

Curling, l’Italia dei fratelli Spiller piega la Scozia e vola in finale ai Mondiali juniores!

Italia junior curling
Italia junior curling / FISG

L’Italia va in finale ai Mondiali juniores di curling in corso di svolgimento a Taarnby, vicino Copenaghen. In terra danese il quartetto azzurro, composto da Cesare e Francesco Spiller e da Stefano e Andrea Gilli, con in squadra anche Francesco Vigliani, supera in semifinale la Scozia per 8-6 e domani, alle 14:00, sfiderà in finale gli Stati Uniti, che si sono imposti sul Canada nell’altra semifinale.

Nel girone, iniziato il 24 febbraio, l’Italia ha iniziato con due vittorie su Danimarca (6-5) e Polonia (7-4), perdendo poi con la Scozia (9-11). Quindi ancora due successi con Corea del Sud (8-3) e Canada (9-8), prima di cedere agli USA per 4-5. Poi altri due successi su Norvegia (10-4) e Giappone (9-1) prima della sconfitta con la Svizzera per 6-8.

La squadra azzurra si è così collocata, con un record di 6-3, al quarto posto dietro a Scozia (8-1), USA (8-1) e Canada (7-2). Ma oggi, appunto, è arrivata la rivincita in un match partito anche con uno 0-3 e poi 1-5, ma rimontato e chiuso negli ultimi due end.

Nell’altra semifinale gli USA, all’ultimo end, si sono invece imposti sul Canada nel confronto tutto legato al continente americano. 7-6 il punteggio finale. Si tratta della terza finale consecutiva per il team azzurro, mentre gli States non entravano nell’ultimo atto dal 2017.

