Dove vedere in tv Italia-USA oggi, Mondiali juniores curling 2026: orario, programma, streaming

Non c’è tempo per godersi lo splendido successo conquistato ieri. Bisogna essere bravi a resettare rapidamente e a concentrarsi su quello che può essere l’appuntamento con la storia. L’Italia sfida, l’inizio è previsto oggi alle 14:00, gli Stati Uniti nella finale dei Mondiali Juniores di curling, competizione che si sta svolgendo a Taarnby in Danimarca.

Il quartetto azzurro è composto da Cesare e Francesco Spiller e da Stefano e Andrea Gilli. Completa la rosa della squadra anche Francesco Vigliani. In semifinale la rappresentativa tricolore, classificatasi quarta nel girone eliminatorio, ha superato la Scozia con il punteggio di 8-6.

Gli azzurri hanno così consumato la loro vendetta sportiva dopo aver perso nel girone eliminatorio per 8-1. L’Italia ha iniziato male l’incontro con lo 0-3 delle prime battute e si è poi trovata sotto per 5-1. La forza del quartetto italiano è stata quella di non disunirsi e continuare a credere nel successo, risultato concretizzatosi con la rimonta degli ultimi due end.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Stati Uniti, incontro valevole per i Mondiali juniores di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Curlingchannel.tv (a pagamento).

A CHE ITALIA-USA MONDIALI JUNIORES CURLING OGGI

Martedì 3 marzo

Ore 14.00 Italia vs USA

PROGRAMMA CURLING MONDIALI JUNIORES: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Curlingchannel.tv (a pagamento)

Diretta testuale: non prevista