MotoGP, statistiche GP USA 2026. Austin, da feudo di Marquez a terra di conquista per tutti

Siamo prossimi all’unica tappa del Motomondiale in terra statunitense. Il fine settimana del 27-29 marzo coinciderà infatti con il Gran Premio degli Stati Uniti. La gara organizzata da Austin ha cambiato denominazione proprio quest’anno e l’autodromo texano diventerà il terzo a ospitare il GP degli Usa dopo Daytona (anni ’60) e Laguna Seca (in due distinti periodi temporali: 1988-1994 e 2005-2013).

Quella organizzata ad Austin è la sola gara Stars&Stripes dell’epoca contemporanea, ma aveva una denominazione legata all’autodromo dove va in scena, ovvero il Circuit of the Americas. Non è più così, poiché il Gran Premio delle Americhe ha lasciato spazio al GP degli Usa. Vedremo se il coinvolgimento di Liberty Media porterà a un aumento delle corse negli Stati Uniti, ritornando a un passato neppure troppo lontano.

Non bisogna dimenticare come, nel 2013, si siano disputati ben tre GP a Stelle e Strisce! Austin entrò in calendario, affiancandosi a Laguna Seca e Indianapolis. Quello fu però l’ultimo anno dell’iconografico circuito californiano, mentre l’evento del Midwest uscì dal programma dopo il 2015, lasciando appunto in vita solo il Gran Premio delle Americhe.

AUSTIN – I DATI (MOTOGP)

ALBO D’ORO

2013 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2018 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2019 – RINS Alex [ESP] {Suzuki}

2021 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2022 – BASTIANINI Enea [ITA] {Ducati}

2023 – RINS Alex [ESP] {Honda}

2024 – VIÑALES Maverick [ESP] {Aprilia}

2025 – BAGNAIA Francesco [ITA] {Ducati}

È evidente come Austin sia una sorta di enclave spagnola in terra texana. Di ben 12 edizioni, 10 sono state appannaggio di centauri iberici. Chiaramente, gran parte del merito va a Marc Marquez. El Trueno de Cervera, oltre a essersi imposto 7 volte, detiene un clamoroso filotto di 6 vittorie consecutive. Va rimarcato anche quanto fatto da Alex Rins, unico ad aver trionfato con due moto differenti. Onore a Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, unico non-spagnolo a essere passato per primo sotto la bandiera a scacchi.

Tra le Case, è palese la supremazia della Honda, peraltro capace di vincere anche nella fase di crisi. Con 8 successi, l’Ala domina ancora incontrastata.

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – VIÑALES Maverick (Aprilia)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

I POLEMEN

2013 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2018 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2019 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2021 – BAGNAIA Francesco [ITA] {Ducati}

2022 – MARTIN Jorge [ESP] {Ducati}

2023 – BAGNAIA Francesco [ITA] {Ducati}

2024 – VIÑALES Maverick [ESP] {Aprilia}

2025 – MARQUEZ Marc [ESP] {Ducati}

Situazione affine alle vittorie. Marquez è stato il più rapido sul giro secco nel 66,7% dei casi! In sostanza, otto volte su dodici e nell’arco di oltre un decennio!

AUSTIN – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2013 – TEROL Nicolas [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – LOWES Sam [GBR]

2016 – RINS Alex [ESP]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – LÜTHI Thomas [SUI]

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – GARCIA Sergio [ESP]

2025 – DIXON Jake [GBR]

Quanto è differente la categoria cadetta rispetto a quella regina! Dodici gare e dodici vincitori diversi! L’unico tratto in comune con la top-class è l’egemonia spagnola, seppur leggermente più annacquata (qui siamo a 6 affermazioni su 11 possibili). Tre i successi italiani (Morbidelli 2017, Bagnaia 2018, Arbolino 2022).

AUSTIN – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2013 – RINS Alex [ESP]

2014 – MILLER Jack [AUS]

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – FENATI Romano [ITA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – CANET Aròn [ESP]

2021 – GUEVARA Izan [ESP]

2022 – MASIA’ Jaume [ESP]

2023 – ORTOLA’ Ivàn [ESP]

2024 – ALONSO David [COL]

2025 – RUEDA José Antonio [ESP]

La Spagna qui fa 7 su 11, ma l’unico centauro capace di ripetersi è un italiano. Parliamo di Romano Fenati nel biennio 2016-2017. Le sue sono anche le sole affermazioni del nostro Paese nella categoria formativa inferiore.