LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: rivincita della Coppa Davis!

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno all’ATP Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Raphael Collignon. Non ci sono precedenti tra i due e questo è il loro primo incontro. I due si sono incrociati, si fa per dire, nello scorso match di Coppa Davis tra Belgio e Italia dove però non si sono affrontati nei rispettivi singolari. Dunque sarà una partita tutta da scoprire per l’azzurro che si troverà davanti il sempre impegnativo nativo di Rochester. Il classe 2002 attualmente alla 72esima posizione del ranking ATP si è rivelato in diverse occasioni insidioso. Anche per giocatori che occupano importanti posizioni di classifica.

Il nativo di Firenze lo scorso anno uscì al primo turno per mano dell’argentino Tirante in tre set. In un periodo non proprio positivo per il portacolori del bel paese. Quella sconfitta fu allora la sua ottava consecutiva. Quest’anno Cobolli non avrò quindi nessun punto da difendere e questa può essere un’occasione molto buona per guadagnare terreno in ottica del ranking ATP. Il classe 2002 italiano occupa al momento la 14esima posizione. In caso di un ottimo torneo potrà rendere il suo ingresso in top 10 sempre più vicino. L’eventualità di vedere tre italiani tra i primi 10 del mondo segnerebbe un altro traguardo storico per il tennis azzurro.

Questo torneo in realtà non è mai stato particolarmente favorevole a Cobolli. Il suo miglior risultato in quel di Miami risale al 2024 dove raggiunse il secondo turno. Sconfitto poi da Norrie. Piazzamento eguagliato quest’anno approfittando del ”bye” al primo turno. Dunque il tennista cresciuto a Roma dovrà ribaltare questo andamento non positivo nell’importante torneo americano. La superficie sembra essere molto veloce. Quindi si adatterebbe alle sue caratteristiche. Il classe 2002 azzurro ha sempre preferito superfici veloci dove il suo gioco in termini di velocità e di piazzamento sul timing della palla sembra trovarsi meglio.

Il belga al primo turno ha sconfitto in una partita molto combattuta Dimitrov. Il classe ’91 è ancora in ripresa dopo il suo infortunio ma non è certamente uno degli avversari più semplici da battere. Collignon gioca un tennis versatile. Non ha una caratteristica di spicco. Sa fare indicativamente tutto senza eccedere in qualche colpo in particolare. Il numero 14 ATP non dovrà assolutamente sottovalutare quest’impegno in quanto il nativo di Rochester può essere un avversario che può sorprendere. Il portacolori del bel paese parte favorito sulla carta. Sul campo però sarà tutto da vedere.

Il vincitore di questo incontro affronterà nel prossimo turno Paul o Mannarino. In un potenziale buon spicco fino agli ottavi di finale dato il ritiro di Musetti. A cui è subentrato Vukic. È una buona opportunità per il tennista cresciuto a Roma di guadagnare punti ATP. Il match di secondo turno tra Raphael Collignon e Flavio Cobolli sarà il quarto sul campo 7 a partire dalle ore 15 italiane. Si terrà non prima delle 18:30 ora italiana. Preceduto da Noskova-Cirstea, Osorio-Muchova e Blanch-Fils. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!