Biathlon, Lukas Hofer in top 20 nella mass start di Kontiolahti vinta da Laegreid. Perrot vince la Coppa di specialità

Il norvegese Sturla Holm Laegreid vince la 15 km mass start maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alla piazza d’onore conclude il transalpino Eric Perrot, ormai padrone della classifica generale, che intanto incamera aritmeticamente, con una gara d’anticipo, la graduatoria di specialità. Il podio viene completato dal norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, terzo, mentre Lukas Hofer, unico azzurro qualificato, si classifica 17°.

Il successo va al norvegese Sturla Holm Laegreid, che fa 20/20 al poligono e vola verso la vittoria in solitaria con il crono di 34’39″7, relegando a 16″5 il transalpino Eric Perrot, alla piazza d’onore con un errore al tiro, ed a 24″1 l’altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, sul gradino più basso del podio con un bersaglio mancato. Quarta posizione, a causa di due errori, per l’altro norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, staccato di 28″4, mentre chiude a 32″0 lo svedese Martin Ponsiluoma, con 18/20 al tiro.

Un solo errore, inoltre, per il norvegese Martin Uldal, sesto a 36″4, per il tedesco Philipp Nawrath, settimo a 37″5, e per il lettone Andrejs Rastorgujevs, ottavo a 41″9. Due bersagli mancati, invece, per il transalpino Emilien Jacquelin, nono a 50″2, e per il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, decimo a 52″1. L’azzurro Lukas Hofer, infine, chiude con 17/20 al tiro e si classifica 17° a 1’20″9.

In classifica generale consolida il primato il transalpino Eric Perrot, che vola a quota 999, mentre resta ancora secondo Tommaso Giacomel, che ha chiuso la sua stagione in anticipo, con 797 punti. Terzo lo svedese Sebastian Samuelsson, a quota 723, a -276 dal francese, il quale, dopo aver vinto la Coppa del Mondo dell’individuale, conquista aritmeticamente anche quella della mass start, trovandosi, con 90 punti ancora a disposizione, a quota 240, con il secondo classificato, il norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, staccato di 94 punti, a quota 146.