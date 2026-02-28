Francesco Fortunato magico: record del mondo! 5000 di marcia storico: questa volta sarà valido? Palmisano vince

Antonella Palmisano è tornata ai Campionati Italiani Assoluti Indoor dopo sette anni, cimentandosi sui 3000 metri di marcia al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse pugliese ha deciso di aprire la propria stagione in questa distanza spuria, non prevista nei grandi eventi internazionali, in modo da fare un punto della situazione sulla propria forma fisica in vista dei prossimi appuntamenti dell’annata agonistica su strada, che culminerà con gli Europei di Birmingham ad agosto.

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km e argento mondiale nella 35 km ha impresso un buon ritmo fin dalle battute iniziali e soltanto Sofia Fiorini, fresca di titolo italiano nella neonata maratona di marcia (la 42,195 km riservata al tacco e punta, alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si gareggerà sui 21,097 km), è riuscita a tenere il suo ritmo. Antonella Palmisano ha intensificato la propria azione quando mancavano quattro giri e ha fatto il vuoto.

La 34enne è andata via in solitaria negli ultimi 800 metri e ha tagliato il traguardo con i tempo di 11:56.74, un secondo abbondante sopra al proprio personale di 11:55.30 siglato otto anni fa nel capoluogo marchigiano, e si è meritata il sesto titolo italiano sulla distanza. Alle sue spalle si registrano due record italiani di categoria: Sofia Fiorini tra le U23 (seconda in 12:12.41, superato il 12:25.54 che Anna Rita Sidoti firmò nel 1991) e Serena Di Fabio tra le U20 (terza in 12:31.40, abbattuto ulteriormente il proprio primato).

Pronostico rispettato anche sui 5000 metri di marcia, dove Francesco Fortunato ha preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali e ha fatto rapidamente il vuoto. Il 31enne pugliese ha impresso agevolmente il proprio ritmo e si è reso protagonista di una prova maiuscola, terminata con il nuovo record del mondo. Come mai lo scriviamo quasi sottovoce? Perché l’azzurro si ritrovò nella stessa situazione un anno fa, ma poi il primato non venne ratificato perché la giuria non era adatta secondo il regolamento (mancavano i tre giudici di livello gold o silver). Speriamo che questa volta la storia sia diversa.

Dodici mesi fa si espresse in 17:55.65, migliorando di oltre undici secondi il precedente primato, che il russo Mikhail Shchennikov aveva marcato nell’ormai lontano 1995 (18:07.08). Questa volta Francesco Fortunato, bronzo europeo della 20 km, ha saputo fare ancora meglio e ha vinto in 17:54.52, ritoccando così di un secondo il proprio personale (il crono del 2025 è valido a tutti gli effetti a fini statistici, semplicemente non poteva avere l’imprimatur di record del mondo). Di sicuro sarà primato italiano, alle sue spalle si sono piazzati Gianluca Picchiottino (18:22.77) e Riccardo Orsoni (18:32.38).