Medvedev-Draper, polemica a Indian Wells: cosa è successo nei quarti di finale

Daniil Medvedev vuole tornare ai livelli che lo avevano portato ai vertici del tennis mondiale e intende dimostrarlo soprattutto sul campo. È in questa chiave che va letta la vittoria del tennista russo nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Di fronte al campione in carica Jack Draper, reduce da un periodo complicato a causa di alcuni problemi fisici, Medvedev ha esibito una delle sue migliori versioni recenti dal punto di vista tecnico, imponendosi con un netto 6-1 7-5.

La partita, tuttavia, sta facendo discutere anche per un episodio piuttosto particolare avvenuto nel secondo set. Il punteggio era sul 5-5, dopo che il russo aveva dominato il primo parziale per 6-1, e Draper era al servizio sullo 0-15. Durante uno scambio, una palla colpita da Medvedev ha sfiorato la linea: un rimbalzo che ha sorpreso il britannico, il quale ha allargato le braccia in segno di stupore.

Il punto, però, è proseguito regolarmente. Solo dopo che Medvedev ha spedito la palla in rete, il russo ha chiesto l’intervento dell’arbitro, domandando che lo scambio fosse rigiocato o che venisse segnalata una “hindrance”. Secondo Medvedev, infatti, il gesto di Draper lo avrebbe distratto durante l’azione. Da qui la richiesta di verificare l’episodio tramite il VAR.

Il giudice di sedia, Aurélie Tourte, ha accolto la richiesta e ha assegnato il punto al russo. Una decisione che ha immediatamente provocato la reazione di Draper, convinto che il gesto non avesse in alcun modo interferito con il gioco, anche perché lo scambio era proseguito senza interruzioni. Una posizione che il britannico ha ribadito anche al termine dell’incontro, durante la stretta di mano con il moscovita.

Di seguito il video della polemica:

VIDEO POLEMICA MEDVEDEV-DRAPER INDIAN WELLS 2026