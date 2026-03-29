Lewis Hamilton: “Weekend nella media per me, oggi mi mancava potenza rispetto agli altri”

Lewis Hamilton non è andato oltre un deludente sesto posto al termine del Gran Premio del Giappone 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Ferrari è arrivato ultimo nella corsa riservata ai top team, venendo superato in extremis anche dalla McLaren di Lando Norris e non sfruttando il jolly della sosta ai box effettuata in regime di Safety Car.

“È stato un weekend nella media per me. In gara ho faticato con la potenza, per qualche motivo per me è andata così. Ho dovuto difendermi per tutto il tempo. Gli altri tutti intorno a me sembravano avere più potenza oggi, quindi devo cercare di capire la mia gara. Che il mio motore sia giù o altro, devo capirlo“, il commento del sette volte iridato a fine giornata (fonte: Motorsport.com).

“Nel complesso è stato tutto abbastanza terribile alla fine, perché ero terzo e ho solo iniziato ad andare indietro. Devo capire dove stavo perdendo tutta quella potenza. Ho avuto davvero una grossa mancanza di potenza soprattutto nel secondo stint, ma in realtà per la maggior parte della gara. Fin dall’inizio non riuscivo a tenere il passo degli altri proprio per questa mancanza di potenza“, racconta Hamilton.

“Avevo fatto un primo stint davvero buono nella gestione delle gomme, poi però non avevo il passo per restare agganciato. Non è mai divertente quando stai solo cercando di tenere la macchina. E quando ho montato le gomme fresche, comunque non riuscivo a stare al passo. In termini di potenza, non riuscivo proprio a restare davanti agli altri. Sono confuso, devo capire il perché“, aggiunge il 41enne di Stevenage dopo essersi ritrovato anche virtualmente sul podio durante il secondo stint prima di perdere ben tre posizioni pagando dazio rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc (3°).