Charles Leclerc orgoglioso del podio a Suzuka: “Me lo sono dovuto sudare, ho tenuto bene nel duello con Russell”

Stoico. Quasi eroico. Charles Leclerc è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka il pilota monegasco ha tenuto il podio con le unghie e con i denti resistendo agli attacchi di George Russell che, nonostante una Mercedes sensazionale, non è stato in grado di vincere il duello con il pilota del Cavallino Rampante.

La vittoria nella gara nipponica è andata ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Oscar Piastri per 13.7 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.2. Quarto George Russell a 15.7, quinto Lando Norris a 23.4, mentre è sesto Lewis Hamilton a 25.0. Settimo Pierre Gasly a 32.3, ottavo Max Verstappen a 32.6, quindi nono Liam Lawson a 50.1, mentre completa la top10 Esteban Ocon a 51.2.

Al termine della gara di Suzuka il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Damon Hill: “Ho tenuto il podio ed è un bel risultato. Penso sia il classico risultato da portare a casa fino a che non avremo la vettura migliore. Tutto dipenderà dagli sviluppi. Diciamo che oggi ho dovuto sudare un po’ per difendermi da George Russell. Devo dire, però, che ho avuto un pizzico di sfortuna quando è uscita la Safety Car, a quel punto ho perso un po’ di posizioni e ho dovuto cambiare la mia modalità di gara. A quel punto anche le gomme sono state decisive, ho cercato di non rovinarle”.

“Da quel momento in avanti sapevo che avrei dovuto inseguire Lewis Hamilton e Kimi Antonelli – prosegue – A quel punto non mi sono abbattuto e mi sono detto che dovevo continuare a spingere e, di pari passo, dove gestire le gomme nella maniera migliore. Volevo arrivare alle battute conclusive in condizioni ottimali. Dopo essere riuscito a superare George Russell sapevo che negli ultimi giri avrebbe fatto di tutto per riprendersi la posizione. Nel confronto diretto penso di essermi difeso bene. Il duello è stato sicuramente divertente e mi ha dato modo di tenermi il podio. Il weekend ha messo in mostra una McLaren più in forma, mentre nel mio caso è mancato un po’ di passo”.