LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: show all’Arena di Verona, ma quanti boicottaggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali in programma all’Arena di Verona. Tutto pronto per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via questa sera, venerdì 6 marzo, con il grande evento inaugurale ospitato nella suggestiva Arena di Verona. Lo storico anfiteatro scaligero, trasformato per l’occasione nella Verona Olympic Arena, farà da palcoscenico a uno spettacolo che segnerà l’inizio della quindicesima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, destinata a proseguire fino al 15 marzo tra Cortina, Val di Fiemme e gli altri siti di gara.

La cerimonia inizierà alle 20.00 e promette di unire musica, spettacolo e sport in un contesto simbolico per la cultura italiana. Sul palco si alterneranno artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il celebre batterista Stewart Copeland, il trio elettronico Meduza, il compositore e pianista Dardust, oltre alle performance di Miky Bionic e Mimì Caruso. L’obiettivo degli organizzatori è quello di celebrare lo spirito paralimpico attraverso uno show capace di raccontare valori come inclusione, determinazione e resilienza.

L’edizione di Milano Cortina vedrà la partecipazione di 612 atleti provenienti da 56 nazioni, impegnati in 79 eventi da medaglia distribuiti in sei discipline: sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e para ice hockey. Per l’Italia si tratta di un appuntamento particolarmente significativo, con la delegazione azzurra pronta a inseguire risultati importanti dopo il bottino di due ori e sette medaglie complessive conquistate a Pechino 2022.

Tra gli atleti italiani più attesi spiccano Giacomo Bertagnolli, punto di riferimento nello sci alpino per la categoria visually impaired, e Renè De Silvestro, tra i protagonisti annunciati nelle gare tecniche. Attenzione anche a Federico Pellizzari, Chiara Mazzel e Martina Vozza, mentre nello snowboard le speranze di podio sono affidate soprattutto a Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini. Nello sci di fondo, invece, il principale candidato a un risultato di prestigio è Giuseppe Romele, mentre nel curling in carrozzina occhi puntati sulla coppia Orietta Bertò – Paolo Ioriatti.

La cerimonia di apertura presenterà però anche una novità rispetto alla tradizione paralimpica. Non saranno infatti gli atleti a portare le bandiere delle rispettive delegazioni durante la sfilata, ma dei volontari. La decisione del Comitato Paralimpico Internazionale è stata motivata con ragioni logistiche: molti atleti, infatti, saranno impegnati già sabato mattina nelle prime gare, tra Cortina d’Ampezzo e Lago di Tesero, e hanno scelto di non partecipare all’evento inaugurale per concentrarsi sulla competizione.

Tra gli atleti che non sfileranno ci sono anche i portabandiera azzurri designati, Renè De Silvestro e Chiara Mazzel, attesi in gara il giorno successivo sulle piste di Cortina. La serata vedrà comunque la presenza delle massime autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a testimonianza dell’importanza dell’evento per lo sport italiano. L’apertura delle Paralimpiadi rappresenta dunque il primo grande momento di una manifestazione che per dieci giorni porterà l’attenzione del mondo sulle montagne italiane. Dalla magia dell’Arena di Verona prenderà il via un nuovo capitolo dello sport paralimpico, con centinaia di atleti pronti a trasformare sacrifici e sogni in emozioni da vivere fino all’ultima medaglia.

