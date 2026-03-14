LA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa Vittozzi delizia ad Otepää e domina la gara che la consacrò ai Giochi

La campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile, Lisa Vittozzi, si ripete nello stesso format di gara ad Otepää, in Estonia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurra arriva in solitaria al traguardo dopo aver staccato l’unica avversaria con cui aveva condiviso la testa per circa metà gara.

Un lungo duello tra le prime due della sprint, la transalpina Julia Simon e l’azzurra Lisa Vittozzi, caratterizza la prima metà di gara: le due partono praticamente assieme, mancano entrambe un bersaglio al primo poligono, ma hanno un margine tale che permette loro di restare in coppia al comando.

Secondo poligono rapidissimo e preciso per entrambe, ed il gap sulle inseguitrici si dilata, poi nel terzo giro la transalpina prova a fare la differenza sugli sci, arrivando al terzo poligono con circa 10″ di vantaggio: la francese paga lo sforzo, assolutamente non fruttuoso e paga dazio pesantemente, commettendo due errori.

Vittozzi, invece, è perfetta al tiro e vola via, uscendo dalla terza serie al tiro con 38″9 di margine su Julia Simon e 47″6 sulla transalpina Lou Jeanmonnot, terza con 15/15 al tiro, figlio però di poligoni estremamente lenti nell’esecuzione: la leader della Coppa del Mondo vede la vittoria aritmetica ad un passo e preferisce non forzare.

Vantaggio abissale per l’azzurra prima dell’ultima serie: Vittozzi si presenta con oltre 40″ su Simon ed oltre 50″ su Jeanmonnot, spara con calma, commette un errore, ma può tranquillamente involarsi verso il trionfo. Alle sue spalle Simon spara in maniera rapidissima, ma manca tre bersagli, e Jeanmonnot, nonostante il primo errore della sua gara, esce dalla piazzola in seconda posizione, ma a 42″0 dall’azzurra.

Alle spalle della francese riemerge la finlandese Suvi Minkkinen, terza a 46″0 con 19/20, che nega alla francese la gioia della conquista matematica della Coppa generale con una tappa d’anticipo e, soprattutto, resta in lotta con la transalpina nella graduatoria di specialità. Lisa Vittozzi, però, si libra come una farfalla verso la vittoria in solitaria al termine di una gara dominata.

La campionessa olimpica nel format di gara si ripete alla prima occasione in Coppa del Mondo: Lisa Vittozzi trionfa con il crono di 33’33″7, arriva in parata, e nonostante ciò rifila 26″2 alla finlandese Suvi Minkkinen, che brucia in volata la francese Lou Jeanmonnot, terza a 26″9, riuscendo così a consolidare il pettorale rosso in vista dell’ultimo duello di Oslo, al quale però la transalpina potrebbe arrivare con la Coppa generale già incamerata.

Giù dal podio l’altra transalpina Justine Braisaz-Bouchet, quarta a 52″7 con tre bersagli mancati, così come la connazionale Oceane Michelon, quinta a 1’03″2. Seguono tre svedesi, con Linn Gestblom sesta a 1’04″5 con due errori al tiro, stesso ruolino di marcia della connazionale Anna-Karin Heijdenberg, settima a 1’13″6, mentre è ottava Hanna Oeberg, con 17/20 al poligono, a 1’23″4.

Finisce nona la francese Julia Simon, che paga un ultimo poligono scellerato e finisce a 1’32″5 con 6 errori totali, infine completa la top ten la tedesca Vanessa Voigt, decima a 1’33″4 con tre bersagli mancati. In casa Italia buona prova di Hannah Auchentaller, 22ma con 17/20 al tiro, a 2’53″7, mentre Rebecca Passler chiude 25ma a 3’12″9 con 5 errori, infine Michela Carrara termina 55ma a 6’21″5, con 9 bersagli mancati.

In classifica generale deve rinviare la festa la transalpina Lou Jeanmonnot, prima con 1009 punti, con 201 di margine a tre gare dal termine sulla finlandese Suvi Minkkinen, seconda con 808, mentre Lisa Vittozzi è quinta a quota 720. Nella graduatoria di specialità, invece, con la volata finale vinta è Minkkinen ad allungare sul Jeanmonnot, portandosi a 362 contro i 342 della francese, con i 90 punti di Oslo ancora a disposizione, mentre Vittozzi diventa quarta con 281.