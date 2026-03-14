Biathlon, dominio di Laegreid nell’inseguimento a Otepää. Hofer chiude in top-10

Temperature alte (13°C) e folate di vento a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi estoni l’inseguimento maschile ha tenuto banco e si è confermato l’eccezionale momento di forma del norvegese Sturla Holm Lægreid.

Lo scandinavo, dopo essersi imposto nella 10 km Sprint in questa sede, ha concesso il bis nella Pursuit, dominando una gara che ai sfiorato la perfezione. Considerando le difficoltà proposte dalle condizioni meteorologiche, il 19/20 è qualcosa da raccontare ai nipotini, tenuto conto anche della straordinaria velocità sugli sci stretti (2° tempo nella classifica specifica).

Sono 19 vittorie nel percorso agonistico per Lægreid, dunque, che ha inflitto distacchi ciclistici alla concorrenza. Il primo degli inseguitori è stato il francese Emilien Jacquelin, giunto all’arrivo con un ritardo di 2’33″4, un record in termini di distacco dalla vetta da parte di un secondo classificato. Il transalpino ha pagato dazio nelle serie di tiro, commettendo due errori nella penultima sessione e tre nell’ultima. Tuttavia, anche gli altri hanno avuto i loro bravi problemi a centrare i bersagli e la piazza d’onore si è concretizzata.

Sul terzo gradino del podio, in una prova ai limiti della follia per le folate di vento menzionate, è salito l’altro norvegese Martin Uldal (3+0+1+1) a 2’46″7. La top-5 è stata completata dall’americano Campbell Wright (0+0+1+1), ripreso nel giro finale dall’alfiere del Team Norge (+2’49″0), e dallo svedese Sebastian Samuelsson (0+1+0+4) a 2’52″4.

In casa Italia, buona la prestazione di Lukas Hofer. L’altoatesino ha terminato in settima posizione con tre errori al poligono (0+1+2+0) e un gap dalla vetta id 3’14″7. Per quanto concerne gli altri azzurri, Patrick Braunhofer si è classificato 22° (1+1+0+1) a 4’29″7, Patrick Braunhofer 34° (0+3+1+2) a 5’21″8 e Nicola Romanin 43° (0+0+3+3+) a 5’44″9.