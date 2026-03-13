Biathlon, Marco Pisani e Cristian Toninelli lontani dai migliori nell’inseguimento sprint alle Paralimpiadi

Giornata di gare a Lago di Tesero, in Val di Fiemme, per il programma del biathlon in queste Paralimpidi Invernali di Milano Cortina 2026. Giornata dedicata agli inseguimenti sprint nelle varie categorie di disabilità.

Tra i sitting, Marco Pisani ha concluso con due errori equamente distribuiti nelle sessioni di tiro (1+1), chiudendo al 18° posto con un distacco di 3’30″4 dalla vetta. Il successo è stato conquistato dal kazako Yerbol Khamitov (0+1), davanti all’ucraino Taras Rad (1+0) di 21″5 e al cinese Liu Zixu (0+2) di 32″5.

Tredicesima piazza per Cristian Toninelli tra gli standing. L’azzurro, dopo aver trovato lo zero nella prima serie di tiro, ha mancanto due bersagli nella seconda, concludendo a 3’28″5. Cina trionfante con Cai Jiayun, con una prova immacolata al poligono e un vantaggio di appena 0″2 sull’ucraino Grygorii Vovchynskyi. A completare il podio è stato il tedesco Marco Maier (2+1) a 35″1.

Per quanto concerne le altre gare, nell’inseguimento sprint sitting femminile, l’americana Kendall Gretsch si è messa al collo il metallo più pregiato, mentre nella categoria standing è stata la canadese Natalie Wilkie a prevalere. In conclusione, nella categoria Vision Impaired, sono arrivate le affermazioni della ceca Carina Edlingerova tra le donne e del cinese Yu Shuang tra gli uomini.