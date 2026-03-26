La Bosnia espugna Cardiff e batte ai calci di rigore il Galles: sarà finale a Zenica contro gli azzurri per il pass mondiale

Una vittoria di carattere per la Bosnia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. La selezione balcanica si è imposta a Cardiff contro i padroni di casa del Galles ai calci di rigore (5-3), dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari.

Partita ad alta intensità, con il Galles deciso a far valere la propria fisicità e un gioco orientato allo sfruttamento delle palle alte, grazie a esterni abili nel creare superiorità sulle corsie. La Bosnia, però, ha risposto colpo su colpo, dimostrando solidità e sangue freddo fino a prevalere nella lotteria dal dischetto.

I gallesi erano passati in vantaggio al 51’ con Daniel James, autore di un potente tiro sotto la traversa che aveva sbloccato il risultato. La Bosnia ha trovato il pareggio a quattro minuti dalla fine grazie all’esperienza di Edin Džeko, preciso di testa nel firmare l’1-1.

Nei tempi supplementari il Galles ha schiacciato gli avversari nella propria metà campo, senza però trovare la necessaria lucidità negli ultimi venti metri. Inevitabile, così, l’epilogo ai rigori. Dal dischetto, l’errore iniziale di Demirović aveva illuso il pubblico di casa, ma sono poi arrivati gli sbagli in sequenza di Johnson e Williams. Decisivo il giovane Kerim Alajbegović, classe 2007, che — entrato a gara in corso — ha realizzato con grande freddezza il penalty della vittoria.

Esplode la festa bosniaca: il prossimo appuntamento è fissato per il 31 marzo, allo stadio Bilino Polje di Zenica, dove andrà in scena la sfida decisiva per la qualificazione alla rassegna iridata contro l’Italia.