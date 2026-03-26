Tonali-Kean: l’Italia supera lo scoglio Irlanda del Nord e accede in finale dei playoff

Sipario sulla semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026: alla New Balance Arena di Bergamo l’Italia fa il suo dovere, supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista con autorità l’accesso alla finale degli spareggi. Un successo costruito con pazienza e qualità, dopo un primo tempo bloccato e una ripresa giocata a ritmi ben più alti. Decisive le firme di Tonali e Kean, che regalano agli azzurri l’appuntamento decisivo del 31 marzo, in trasferta, contro la Bosnia a Zenica.

L’approccio alla partita è prudente da entrambe le parti. Gattuso si affida al 3-5-2, con Kean e Retegui a guidare l’attacco, mentre l’Irlanda del Nord risponde con un sistema speculare ma più coperto. L’Italia prova a fare la partita sin dai primi minuti, ma trova spazi stretti e una difesa attenta. Le prime occasioni arrivano su palla inattiva e sugli sviluppi delle corsie laterali: Tonali sfiora il vantaggio di testa, Dimarco impegna Charles con un diagonale insidioso, ma il risultato non si sblocca. Col passare dei minuti, la manovra azzurra perde brillantezza e il match si incanala su binari tattici, con poche emozioni e tanto equilibrio. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, però, l’Italia cambia passo. La pressione aumenta, il palleggio diventa più rapido e le occasioni iniziano a fioccare. Retegui ha una grande chance su un errore avversario ma non riesce a controllare a tu per tu con il portiere. Poco dopo è Kean a rendersi pericoloso dal limite, trovando la pronta risposta di Charles. Il gol è nell’aria e arriva al 56’: sugli sviluppi di un’azione insistita, Tonali raccoglie un pallone vagante al limite e lascia partire un destro rasoterra potente e preciso che sorprende il portiere nordirlandese, schermato dai difensori.

Il vantaggio sblocca definitivamente la gara. L’Italia continua a spingere, costruisce altre opportunità e sfiora più volte il raddoppio, mentre l’Irlanda del Nord fatica a reagire. Kean è tra i più attivi e, dopo aver sfiorato il gol in più circostanze, trova il meritato sigillo a dieci minuti dalla fine: servito ancora da Tonali, controlla con qualità, rientra sul mancino e batte Charles con un tiro preciso sul secondo palo.

Nel finale c’è spazio solo per un ultimo brivido su calcio d’angolo per gli ospiti, ma la difesa azzurra regge senza affanni. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio: l’Italia vince 2-0, convince nella ripresa e continua il proprio cammino verso il Mondiale. Ora resta un ultimo ostacolo da superare per staccare il pass iridato.