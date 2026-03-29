Quando la prossima gara di F1? Lungo stop di oltre un mese: date e orari

Chiuso il fine settimana del Gran Premio del Giappone si apre una lunga pausa per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2026. Per colpa della guerra in Medio Oriente, infatti, sono stati cancellati i due Gran Premi in programma nel mese di aprile (Bahrain e Arabia Saudita), per cui il ritorno in pista non avverrà in tempi celeri, regalando diverse settimane ai team per mettere mano alle rispettive vetture.

Si tornerà in azione, infatti, nel weekend dell’1-3 maggio con il Gran Premio di Miami che, a questo punto, diventa il quarto appuntamento del campionato 2026. Sul tracciato allestito attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida andrà in scena il secondo fine settimana con il format della Sprint Race. Un evento fondamentale per capire se i valori in pista saranno confermati dopo le prime tre uscite, oppure le Mercedes saranno avvicinate dalle inseguitrici, Ferrari in primis.

Quale sarà il programma del Gran Premio di Miami? Si inizierà venerdì primo maggio alle ore 18.30 italiane (le ore 12.30 locali viste le 6 ore di differenza di fuso orario) con la prima, ed unica, sessione di prove libere, dato che alle ore 22.30 si inizierà subito a fare sul serio con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza che andrà in scena sabato 2 maggio alle ore 18.00. Dopodiché toccherà alle qualifiche alle ore 22.00 che definiranno lo schieramento del Gran Premio di Miami che scatterà domenica 3 maggio sempre alle ore 22.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile live ed in chiaro la Sprint Race, mentre la gara domenicale sarà in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP MIAMI 2026 F1 (orari italiani)

Venerdì primo maggio

Ore 18.30-19.30 Prove libere 1

Ore 22.30-23.14 Sprint Qualifying

Sabato 2 maggio

Ore 18.00 Sprint Race

Ore 22.00-23.00 Qualifiche

Domenica 3 maggio

Ore 22.00 Gran Premio di Miami