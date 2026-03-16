Kimi Antonelli sogna in grande: “In Cina il giorno più bello della mia vita, ma è solo l’inizio”

Domenica 15 marzo 2026 è una data che entra di diritto nella storia del motorsport italiano, grazie all’impresa di Kimi Antonelli che ha vinto il Gran Premio di Cina riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in Formula Uno dopo quasi vent’anni di digiuno. Il diciannovenne di Casalecchio di Reno è diventato inoltre il secondo pilota più giovane della storia a vincere un GP nella massima categoria automobilistica globale, dietro solamente a Max Verstappen.

“Il giorno più bello della mia vita. Vincere il mio primo Gran Premio è la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni sin da quando ho iniziato a correre. Ma è solo l’inizio“, scrive il driver bolognese della Mercedes sui social al termine di un weekend finito in crescendo con la pole position e soprattutto il successo in gara con anche il giro più veloce della corsa a Shanghai.

“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportato e mi continuano a supportare in questo viaggio: la mia squadra, la mia famiglia e tutti voi da casa. Siete una forza incredibile che mi spinge come non mai verso i miei sogni. Ci vediamo di nuovo in pista, tra pochissimo.

P.S. Il giorno più bello della mia vita, per ora“, le parole di Antonelli nel post pubblicato oggi su Instagram. Dopo 2 delle 22 tappe in calendario, Kimi si trova attualmente in seconda posizione nella classifica generale del Mondiale a -4 dal compagno di squadra britannico George Russell e a +13 sulla Ferrari di Charles Leclerc.