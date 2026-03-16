Kimi Antonelli scrive a Jannik Sinner: il messaggio per la vittoria a Indian Wells, dopo la dedica

E’ stata una domenica speciale per lo sport italiano. Al mattino, nella lontana Shanghai, Kimi Antonelli si è imposto nel GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, conquistando così la prima vittoria in carriera nel Circus. Per un ragazzo di 19 anni un risultato enorme, ma le ambizioni sono molto alte, nella consapevolezza di avere velocità e margini di miglioramento.

Commozione sul podio e tante felicità. Un qualcosa condiviso sul finire della giornata in Italia, visto il fuso orario, nell’atto conclusivo del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano Jannik Sinner ha sconfitto al termine di una partita molto dura, il russo Daniil Medvedev e per la prima volta ha trionfato in questo torneo. Sinner, in questo modo, ha completato la serie di tutti gli eventi più importanti sul cemento. Un qualcosa riuscito nella storia solo allo svizzero Roger Federer e al serbo Novak Djokovic, ma concretizzata in maniera decisamente precoce.

Classe e mentalità vincente per due ragazzi di talento e con valori, uniti da una sincera amicizia. E così, nella consueta dedica a fine partita fatta col pennarello sulla telecamera, Jannik ha voluto dedicare un pensiero ad Antonelli: “Grande Kimi“. E poi, nel corso della premiazione: “Sono un grande fan di F1, è stata una giornata speciale per l’Italia. È fantastico avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. Grazie Kimi. Grazie Formula 1“.

Nelle ore successive, nel post su Instagram che ha celebrato il trionfo in California, Antonelli ha voluto lasciare un commento: “Immenso“, accompagnato da una serie di emoticon a rappresentare lo stato d’animo e rispetto. Un qualcosa di speciale, nato tra due ragazzi che stanno facendo e potranno ulteriormente fare la storia dello sport tricolore.