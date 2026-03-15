Toto Wolff si gode la scommessa vinta: “Antonelli ha fatto capire a Russell che ne aveva ancora…”

Un 2026 di grandi soddisfazioni per Toto Wolff. Dopo aver dovuto mandare giù diversi bocconi amari negli ultimi anni in F1, il Team Principal della Mercedes sta raccogliendo i frutti di quanto seminato sotto tutti i punti di vista. La scuderia di Brackley ha progettato la macchina migliore del lotto e ha deciso di scommettere su un giovanissimo pilota che, pur con poca esperienza, ha convinto i vertici della Stella a tre punte.

Kimi Antonelli ha ripagato, quest’oggi in Cina, la fiducia riposta da Wolff e da tutto il team, andandosi a prendere il primo successo in carriera in F1 e dando dimostrazione di una maturità fuori dal comune, nonostante la giovane età: “Sono contento, per lui, per la sua famiglia e per tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso“, le prime parole del manager austriaco ai microfoni di Sky Sport.

Una gara vinta in solitaria, diventando di essere più veloce anche del suo compagno di squadra, George Russell. “È stato bravo perché nel finale ha fatto anche capire a Russell che ne aveva ancora di margine e questo ha interrotto sul nascere il tentativo di rimonta finale da parte di George. Il club di vincitori in F1 con la Mercedes si allunga: Fangio, Moss, Rosberg, Hamilton, Bottas, Russell e Antonelli“, ha concluso Wolff.

Vedremo come evolverà il confronto tra Kimi e George e se l’italiano saprà davvero contendere l’iride al più esperto pilota britannico. Probabilmente, sarà questa la vera sfida per Toto quest’anno, piuttosto che attendersi una risalite delle scuderie rivali.