Judo, Fabio Basile risolleva la truppa azzurra e sfiora il podio nel Grand Prix di Linz

L’Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata del Grand Prix Upper Austria 2026, terzo torneo stagionale del World Tour di judo. Dopo un day-1 molto negativo, il movimento azzurro archivia finalmente un buon piazzamento restando però fuori dal podio in attesa dei quattro atleti impegnati domani sui tatami della Tips Arena di Linz.

L’unico acuto odierno porta la firma di Fabio Basile, che era tornato a gareggiare pochi mesi fa al Grand Slam di Tokyo dopo un lungo calvario ed una delicata operazione alle vertebre cervicali. Il Campione Olimpico di Rio 2016 ha conquistato un buon quinto posto in Austria nella categoria fino a 73 kg, vincendo quattro incontri e perdendo solamente ai quarti con il britannico Ethan Nairne e nella finalina con lo statunitense Jack Yonezuka sempre al Golden Score.

Tutti gli altri italiani in gara oggi sono usciti di scena prima dei quarti di finale, vedendo sfumare anche la strada dei ripescaggi. Nadia Simeoli (63 kg) e Serena Ondei (70 kg) hanno perso al debutto, mentre si è interrotto ai sedicesimi il cammino di Federico Bosis (73 kg), Bright Maddaloni (81 kg) e Caterina Mazzotti (70 kg). Sconfitta agli ottavi infine per Antonio Esposito nella -81 kg e Raffaella Ciano nella -63 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Upper Austria 2026 di judo.

-63 kg F

1 Silva (Bra)

2 Fazliu (Kos)

3 Sharir (Isr) e Primo (Isr)

-70 kg F

1 Polleres (Aut)

2 Fohouo (Sui)

3 Pohl (Ger) e Pina (Por)

-73 kg M

1 Nairne (Gbr)

2 Ciloglu (Tur)

3 Cargnin (Bra) e Yonezuka (Usa)

-81 kg M

1 Galandarzade (Aze)

2 Almat (Kaz)

3 Rajabli (Aze) e