Judo, un’infinita Odette Giuffrida sale sul podio anche al Grand Slam di Tashkent. Bene anche Accogli e Milani

Passano gli anni e cambiano le avversarie, ma Odette Giuffrida continua a tenere alta la bandiera del judo italiano e centra l’ennesimo risultato di spessore di una carriera meravigliosa. Nel day-1 del Grand Slam di Tashkent 2026, secondo torneo stagionale del World Tour, è proprio la due volte medagliata olimpica a firmare l’unica top3 azzurra di giornata conquistando un buon terzo posto nella categoria fino a 52 kg.

La 31enne romana porta così a quota 19 il suo bottino complessivo di podi a livello Slam, che diventano 29 totali nel circuito maggiore considerando anche Masters e Grand Prix. Giuffrida ha avuto il merito di raggiungere la semifinale battendo l’uzbeka Sita Kadamboeva (dopo oltre 5 minuti di Golden Score per somma di sanzioni) e la polacca Aleksandra Kaleta, per poi venire sconfitta dalla giapponese Kokoro Fujishiro.

La campionessa mondiale del 2024 si è poi rifatta nello spareggio con in palio la terza moneta, imponendosi nettamente per waza-ari sulla brasiliana Gabriela Conceicao e cominciando la nuova stagione con una performance di alto profilo. Incoraggianti anche le prestazioni di Francesca Milani nei -48 kg e soprattutto del ventunenne Valerio Accogli nei -66 kg, entrambi quinti classificati cedendo in semifinale e poi nella finalina contro judoka estremamente competitivi.

Buona prova anche per Giulia Carnà, settima nei -57 kg perdendo ai quarti con la nipponica Mio Shirakane e ai ripescaggi con la forte croata Ana Viktorija Puljiz, mentre tutti gli altri italiani in gara oggi sono usciti di scena nei turni eliminatori: Andrea Carlino nei -60 kg, Elios Manzi nei -66 kg, Michela Terranova nei -57 kg, Gaia Stella nei -52 kg e la campionessa mondiale in carica Assunta Scutto (sorpresa allo scadere dei regolamentari dallo yuko della padrona di casa Laziza Haydarova dopo aver dominato il match) nei -48 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Tashkent 2026 di judo.

-48 kg F

1 Hui (Chn)

2 Harada (Jpn)

3 Laborde (Usa) e Yoshino (Jpn)

-52 kg F

1 Fujishiro (Jpn)

2 Bishrelt (Uae)

3 Giuffrida (Ita) e Nugaeva (Rus)

-57 kg F

1 Aminova (Uzb)

2 Shirakane (Jpn)

3 Puljiz (Cro) e Lima (Bra)

-60 kg M

1 Yusifov (Aze)

2 Aghayev (Aze)

3 Ruziev (Uzb) e Nakamura (Jpn)

-66 kg M

1 Abe (Jpn)

2 Hattori (Jpn)

3 Emomali (Tjk) e Parchiev (Rus)