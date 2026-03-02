Judo: Italia competitiva con tanti atleti al Grand Slam di Tashkent, ma l’unico podio è di Giuffrida

Si chiude con un bilancio agrodolce per i colori azzurri il Grand Slam di Tashkent, secondo appuntamento del World Tour 2026 di judo dopo il prestigioso torneo di Parigi. L’Italia si presentava nella capitale uzbeka con 18 atleti, tra cui alcuni giovani alle prime esperienze nel circuito maggiore, quindi il dato più incoraggiante è sicuramente quello dei 10 piazzamenti totali tra i migliori otto a testimonianza della grande crescita del livello medio del gruppo.

La massiccia presenza dei judoka azzurri nelle fasi finali (dai quarti in poi) delle varie categorie stona però con il riscontro conclusivo di un solo podio nell’arco dell’intero weekend, firmato dalla veterana di lungo corso Odette Giuffrida. Si tratta della diciannovesima top3 in un Grand Slam per la campionessa mondiale 2024 e due volte medagliata olimpica dei -52 kg, che conferma dunque la sua competitività e si rilancia verso il biennio di qualificazione a cinque cerchi per Los Angeles 2028.

Per il resto sono arrivati quattro quinti e cinque settimi posti, ma tra questi risultati sottolineiamo in particolare le prestazioni dell’emergente Valerio Accogli (che replica la quinta piazza di Parigi nei -66 kg perdendo in semifinale con la leggenda Hifumi Abe) e della rediviva Francesca Milani (battendo la big svedese Babulfath e venendo sconfitta solamente da due giapponesi nei -48 kg). Da segnalare purtroppo la terza eliminazione consecutiva al primo turno di Assunta Scutto, oro mondiale in carica dei pesi leggeri.

“Disputare 5 finali in un Grande Slam è sicuramente positivo, portare a casa un solo podio meno, dobbiamo essere più concreti nei momenti che contano. Tutto sommato i nostri atleti sono in crescita come da programma e il primo obiettivo dell’anno resta il Campionato Europeo“, il commento del tecnico italiano Francesco Bruyere al sito federale.