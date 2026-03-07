Jonas Vingegaard alla vigilia della Parigi-Nizza: “Spero di essere in forma, il grande obiettivo rimane il Giro d’Italia”

Domani, domenica 8 marzo, si aprirà ufficialmente l’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. La corsa francese si sviluppa in otto tappe con partenza da Achères ed arrivo sulla Costa Azzurra dopo un totale di 1229,9 chilometri totali. Tanti i corridori di livello che si daranno battaglia per cercare di succedere a Matteo Jorgenson, vincitore nel 2025.

Gli occhi indubbiamente saranno puntati su Jonas Vingegaard, all’esordio stagionale. La preparazione in vista dei grandi obiettivi del danese inizia dalla corsa transalpina, dopo aver rimandato il debutto a causa di una caduta in allenamento. Il due volte vincitore del Tour de France, ai microfoni del quotidiano Sporza, ha voluto chiarire: “In realtà non è stata così grave. Sembrava peggio di quanto fosse in realtà. Il giorno dopo potevo già allenarmi di nuovo, quindi non è stata una caduta così grave. Ovviamente non è mai piacevole cadere, ma alla fine per me non ha avuto grandi conseguenze. Dopo quella caduta mi sono ammalato, quindi ho dovuto cambiare un po’ i miei piani. Ma non è stato un grande contrattempo. I miei allenamenti sono andati bene e spero di essere in forma. Sono pronto per gareggiare”.

Sull’esordio ha continuato: “Mi sento bene. Ho trascorso un inverno intenso, l’allenamento è andato molto bene e siamo al via con una squadra forte. Ovviamente la prima gara della stagione è sempre emozionante e gli avversari hanno più chilometri nelle gambe, ma non vedo l’ora di partecipare a questa bellissima corsa. Ogni volta che mi schiero alla partenza, voglio sempre puntare alla vittoria”.

Sul grande obiettivo del 2026: “Voglio davvero puntare alla vittoria al Giro. Ho già vinto il Tour e la Vuelta, quindi ho naturalmente grandi ambizioni per il Giro. Non molti corridori ci sono riusciti [a fare la tripletta] prima di me, quindi sarebbe bello. Pogačar imbattibile? Gli esperti possono dire quello che vogliono. Non mi interessa. Mi concentro sul mio programma”.