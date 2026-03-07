CiclismoStrada
Parigi-Nizza 2026, chi parteciperà? La startlist: tutti contro Jonas Vingegaard
Entra nel vivo la stagione del ciclismo su strada. Classiche, ma non solo, spazio anche alla Corsa del Sole, la Parigi-Nizza. Sarà spettacolo sulle strade francesi: al via infatti troviamo Jonas Vingegaard che fa il suo debutto stagionale per poi virare verso il Giro d’Italia, alla prima partecipazione della carriera. Non mancano gli uomini da seguire: da Juan Ayuso a Lenny Martinez, con anche alcuni azzurri interessanti in gara.
Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio.
STARTLIST PARIGI-NIZZA 2026
Decathlon CMA CGM Team
HOOLE Daan
BISSEGGER Stefan
BOL Cees
CHAMBERLAIN Oscar
DE PESTEL Sander
PRODHOMME Nicolas
SCOTSON Callum
Groupama – FDJ United
GAUDU David
COSTIOU Ewen
CAVAGNA Rémi
JACOBS Johan
MOLARD Rudy
PACHER Quentin
RUSSO Clément
Movistar Team
ROMEO Iván
HESSMANN Michel
CEPEDA Jefferson Alveiro
GARCÍA PIERNA Raúl
CASTRILLO Pablo
AULAR Orluis
MILESI Lorenzo
Lidl – Trek
AYUSO Juan
BERNARD Julien
KÄMNA Lennard
SKUJIŅŠ Toms
SÖDERQVIST Jakob
KRAGH ANDERSEN Søren
VACEK Mathias
UAE Team Emirates – XRG
SIVAKOV Pavel
ARRIETA Igor
SOLER Marc
MCNULTY Brandon
OLIVEIRA Ivo
HERREGODTS Rune
POLITT Nils
EF Education – EasyPost
ASGREEN Kasper
BAUDIN Alex
LAMPERTI Luke
MACKELLAR Alastair
VAN DEN BERG Marijn
WALKER Max
STEINHAUSER Georg
Bahrain – Victorious
MARTINEZ Lenny
BAUHAUS Phil
CARUSO Damiano
ARNDT Nikias
GRADEK Kamil
PAASSCHENS Mathijs
STANNARD Robert
Cofidis
KIRSCH Alex
FRETIN Milan
COQUARD Bryan
IZAGIRRE Ion
THOMAS Benjamin
ROULAND Louis
ALLEGAERT Piet
Alpecin-Premier Tech
BALLERSTEDT Maurice
DOCKX Aaron
PLOWRIGHT Jensen
GEENS Jonas
DE VYLDER Lindsay
DEHAIRS Simon
MARSMAN Tim
INEOS Grenadiers
VAUQUELIN Kévin
GODON Dorian
RODRÍGUEZ Carlos
ONLEY Oscar
KWIATKOWSKI Michał
TARLING Joshua
WATSON Samuel
Lotto Intermarché
BRAET Vito
VAN BOVEN Luca
MENTEN Milan
GIDDINGS Joshua
GRIGNARD Sébastien
ROTA Lorenzo
RUTSCH Jonas
NSN Cycling Team
GIRMAY Biniam
ASKEY Lewis
SHEEHAN Riley
BOIVIN Guillaume
LOUVEL Matis
MULLEN Ryan
VAN ASBROECK Tom
Red Bull – BORA – hansgrohe
VAN DIJKE Mick
MARTÍNEZ Daniel Felipe
DENZ Nico
PITHIE Laurence
VLASOV Aleksandr
THORNLEY Callum
VAN DIJKE Tim
Soudal Quick-Step
PARET-PEINTRE Valentin
STUYVEN Jasper
DAINESE Alberto
EENKHOORN Pascal
CRAS Steff
PEDERSEN Casper
VAN LERBERGHE Bert
Team Jayco AlUla
DURBRIDGE Luke
ACKERMANN Pascal
DONALDSON Robert
GAMPER Patrick
MEZGEC Luka
O’BRIEN Kelland
SÜTTERLIN Jasha
Team Picnic PostNL
VAN UDEN Casper
MARTINEZ Juan Guillermo
DE JONG Timo
HAMILTON Chris
MÄRKL Niklas
NABERMAN Tim
ROOSEN Timo
Team Visma | Lease a Bike
ARMIRAIL Bruno
ZINGLE Axel
CAMPENAERTS Victor
VINGEGAARD Jonas
AFFINI Edoardo
KELDERMAN Wilco
PIGANZOLI Davide
Uno-X Mobility
LEKNESSUND Andreas
TILLER Rasmus
TRÆEN Torstein
BYSTRØM Sven Erik
FREDHEIM Stian
BLUME LEVY William
LØLAND Sakarias Koller
XDS Astana Team
VINOKUROV Nicolas
TEUNISSEN Mike
HIGUITA Sergio
TEJADA Harold
CONCI Nicola
FEDOROV Yevgeniy
KANTER Max
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
CHRISTEN Fabio
DUNBAR Eddie
DE LA CRUZ David
DE GENDT Aimé
FRISON Frederik
HOUCOU Emmanuel
ZUKOWSKY Nickolas
Tudor Pro Cycling Team
TRENTIN Matteo
RONDEL Mathys
PLUIMERS Rick
BARTA Will
HALLER Marco
KELEMEN Petr
KLUCKERS Arthur
TotalEnergies
DAUPHIN Florian
DELBOVE Joris
DELETTRE Alexandre
DUJARDIN Sandy
TURGIS Anthony
VERCHER Mattéo
LE BERRE Mathis