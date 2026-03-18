João Fonseca non giocherà il 1° turno a Miami oggi: una situazione particolare e Alcaraz può sorridere

La pioggia continua a condizionare pesantemente il programma del torneo di Miami, diventando fin qui la vera protagonista della settimana. Le precipitazioni non solo hanno interrotto sessioni di allenamento — come accaduto anche a Jannik Sinner, arrivato in Florida dopo il successo di Indian Wells — ma hanno inciso direttamente sull’organizzazione degli incontri.

I problemi più rilevanti si sono registrati all’Hard Rock Stadium, il campo centrale dell’evento, dove il maltempo ha causato alcuni danni. Per questo motivo, gli organizzatori hanno deciso di non utilizzarlo nella giornata odierna, redistribuendo quasi tutte le partite sugli altri campi disponibili.

L’unica eccezione riguarda il match tra João Fonseca e Fábián Marozsán, che rappresenta l’unico primo turno della parte alta del tabellone a non andare in scena. Il motivo è organizzativo: il direttore del torneo, James Blake, ha stabilito che Fonseca giochi esclusivamente sul Centrale. La decisione nasce dall’enorme richiamo di pubblico del giovane brasiliano, già protagonista lo scorso anno di una situazione complicata, quando una partita inizialmente prevista su un campo secondario fu spostata all’ultimo momento proprio per gestire l’afflusso di tifosi.

Senza la disponibilità del Centrale, dunque, il match è stato inevitabilmente rinviato a domani. Questo slittamento ha però conseguenze importanti sul tabellone: chi vincerà tra Fonseca e Marozsán dovrà affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz senza alcun giorno di riposo.

Una circostanza che favorisce chiaramente il numero uno del mondo. Alcaraz, infatti, si troverà davanti un avversario reduce da una partita appena disputata e senza il tempo necessario per recuperare energie fisiche e mentali, un dettaglio che, a questi livelli, può fare una differenza significativa.