João Almeida preoccupato in vista del Giro: “Devo fare ulteriori analisi, non mi sento bene sulla bici”

Non è stato un inizio di stagione brillante per João Almeida. Il portoghese ha preso parte questa settimana al Giro della Catalogna 2026, corsa a tappe spagnola conclusa ieri con la vittoria della generale di Jonas Vingegaard. Per il corridore della UAE Emirates XRG è arrivato solo un 38esimo posto, a causa di una condizione molto lontana dal 100%.

In questo inizio di 2026 la forma fisica di Almeida ha sempre sollevato molti interrogativi. Prima il ritiro dalla Parigi-Nizza, ora un Giro di Catalogna al di sotto delle aspettative per il lusitano che non sembra pronto alle impegnative dei Grandi Giri. Eppure manca sempre meno alla Corsa Rosa, grande obiettivo del nativo di A Dos Francos.

Almeida, come riportato da cyclingpronet, non ha nascosto alla stampa le sue condizioni: “Non mi sono sentito benissimo in bici. Le cose non vanno molto bene. Devo riposarmi e magari capire cosa c’è che non va, riprendendo il lavoro in vista dei nuovi obiettivi. Sinceramente, la caduta non penso abbia avuto grande influenza. Non mi sentivo già benissimo il primo giorno, anche prima che la corsa iniziasse”.

Il portoghese non ha escluso ulteriori analisi: “Forse dobbiamo fare qualche controllo, magari qualche esame del sangue, ne parleremo con lo staff medico. Speriamo vada tutto bene”.