Coppa Italia delle Regioni 2026, presentata la medaglia ufficiale della competizione

La Coppa Italia delle Regioni 2026 ha presentato al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali la medaglia ufficiale della competizione. La terza edizione del circuito italiano di ciclismo, inaugurata con il Giro di Sardegna, propone quest’anno un calendario di 25 prove maschili lungo tutto l’arco della stagione, al termine delle quali, ai primi tre classificati, verranno consegnati i prestigiosi premi.

La tiratura limitata è frutto del lavoro di una pluralità di enti quali la Lega del Ciclismo Professionistico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, insieme a Unioncamere e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Coppa Italia delle Regioni 2026, dopo le prime corse annuali, proseguirà ad aprile con il GP Puglia ed il Giro della Magna Grecia, prima degli appuntamenti tra le Alpi.

Il circuito, organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome comprende anche diverse gare inserite nel calendario UCI ed ha l’obiettivo di valorizzazione dei profili istituzionali e alla rinascita delle squadre professionistiche nazionali. In occasione della presentazione della medaglia ufficiale, Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo, ha voluto esprimere i ringraziamenti e gli scopi dell’iniziativa: “Ringrazio il Presidente Paolo Perrone e l’AD Michele Sciscioli per la grande collaborazione e per aver creduto in questa idea nata di concerto con il Ministro Andrea Abodi, realizzando le medaglie nella stessa foggia di quelle olimpiche e paralitiche di Milano-Cortina. Ci vogliamo ispirare a quegli stessi valori universali, aggiungendo un nuovo tassello a un’iniziativa che guarda al futuro del movimento con ambizione e responsabilità”.