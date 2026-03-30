La classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026. Davide Donati resta in testa, si avvicina Diego Ulissi

Prosegue a gonfie vele la Coppa Italia delle Regioni 2026, competizione giunta quest’anno alla terza edizione. La classifica totale del circuito organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico ha subito ulteriori modifiche dopo la conclusione delle cinque tappe della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. In attesa delle prossime prove (25 saranno le gare totali distribuite lungo la stagione) questi sono gli ultimi aggiornamenti.

Davanti a tutti c’è ancora Davide Donati (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies) che si conferma in testa con 110 punti raccolti fino a questo momento, frutto soprattutto della vittoria del Giro di Sardegna. Il vantaggio del 2005 sugli avversari è però più sottile rispetto ad una settimana fa. Diego Ulissi, reduce da un ottima Settimana Internazionale Coppi&Bartali, sembra aver messo nel mirino la vetta.

Il corridore dell’XDS Astana Team è infatti secondo con 109 punti totali ed è riuscito a sopravanzare Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), fermo ad 85. Tutto è quindi più equilibrato in vista di un aprile che proporrà nel calendario il GP Puglia e la novità del Giro della Magna Grecia.

CLASSIFICA COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2026

1 Davide Donati (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies) – 110 punti

2 Diego Ulissi (XDS Astana Team) – 109 punti

3 Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 85 punti

4 Tommaso Dati (Team Ukyo) – 80 punti

5 Filippo Zana (Soudal Quick-Step) – 72 punti

6 Federico Iacomoni (Team Ukyo) – 62 punti

7 Nicolò Garibbo (Team Ukyo) – 58 punti

8 Alessio Menghini (Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone) – 46 punti

9 Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) – 45 punti

10 Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – 42 punti