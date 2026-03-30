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Attraverso le Fiandre 2026: il percorso ai raggi X. Dodici muri da superare per il classico arrivo a Waregem
In attesa del grande appuntamento con il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione, mercoledì 1 aprile andrà in scena un significato test. Si correrà infatti Attraverso le Fiandre 2026, corsa in linea giunta quest’anno alla sua ottantesima edizione. Sarà una vera e propria anticipazione di quello che ci aspetterà domenica 5 aprile quando andrà in scena la Classica del Nord.
Nonostante varie modifiche, la corsa belga mantiene la sua ossatura. Classica partenza da Roeselare ed arrivo a Waregem dopo un totale di 184.6 chilometri. Dopo i primi 40 chilometri pianeggianti e senza difficoltà, i corridori affronteranno la prima novità di questa edizione, la Hellestraat (1.3 km al 3,7% di pendenza media). Dopo un breve tratto in pianura, si salirà ancora verso il Volkegemberg (1.1 km al 4% di pendenza media) e verso il Berg Ten Houte (1 km al 5,8% di pendenza media).
Da qui ci si sposterà sul Knoktemberg, da affrontare due volte così come l’Hotond (1.2 km al 3,3% di pendenza media). A 77 chilometri dal traguardo i corridori dovranno superare la seconda novità di questo Attraverso le Fiandre 2026, l’Onderbossenaarstraat (1.4 km al 4.9% di pendenza media). Grande chiusura con i due strappi del Nokeremberg (400 metri al 2,8% di pendenza media) e del Nokere (700 metri al 4% di pendenza media), a dieci chilometri dal traguardo.