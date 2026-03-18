Jasper Philipsen vince la Nokere Koerse, Segaert beffato dopo una grande azione

Jasper Philipsen ha vinto la Danilith Nokere Koerse, semiclassica belga di livello 1.Pro che si è snodata lungo 186 km da Deinze a Nokere e che si distingue per i molteplici tratti in pavé e i diversi muri da affrontare, tra cui lo strappo di Waregemsestraat (700 metri al 4,2% di pendenza media che conduceva al traguardo). Il 28enne belga, reduce dalla Tirreno-Adriatico (fu terzo a Magliano de’ Marsi), ha lanciato una lunga progressione ed è riuscito a imporsi nella volata che ha deciso un appuntamento giunto all’80ma edizione.

L’alfiere della Alpecin-Premier Tech ha conquistato il primo successo stagionale e la 58ma affermazione da professionista, in un palmares in cui spiccano la Milano-Sanremo 2024, dieci tappe al Tour de France (con tanto di maglia verde nel 2023) e sei frazioni alla Vuelta di Spagna 2025. Jasper Philipsen ha regolato il connazionale Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), giù dal podio il francese Emilien Jeannière (TotalEnergies).

Il belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha tentato un’azione quando mancavano quindici chilometri all’arrivo, ma è stato ripreso in prossimità del traguardo e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Il calendario delle corse in Belgio proseguirà venerdì 20 marzo con la Bredene Koksijde Classic, alla vigilia dell’attesissimo Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione in programma sabato 21 marzo.