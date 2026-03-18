Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo: cos’è successo al velocista dopo la Tirreno-Adriatico

Jonathan Milan non correrà la Milano-Sanremo 2026, Classicissima di Primavera che andrà in scena sabato 21 marzo. Il velocista friulano non sarà della partita in occasione della prima Monumento della stagione a causa di un malanno emerso dopo la Tirreno-Adriatico, breve corse a tappe disputata settimana scorsa e di cui l’azzurro aveva vinto l’ultima frazione in volata sul traguardo di San Benedetto del Tronto.

Il 25enne sarebbe stato tra i protagonisti della prestigiosa corsa ciclistica, anche se l’arrivo in volata di gruppo ideale per le ruote veloci sembra essere ormai essere più raro e i riflettori alla vigilia sono puntati sull’olandese Mathieu van der Poel (trionfatore dodici mesi fa) e sullo sloveno Tadej Pogacar (dominatore del panorama mondiale, ma ancora a caccia del suo primo sigillo in questo appuntamento), con la speranza che Filippo Ganna possa inserirsi nella lotta (fu secondo nel 2025).

La Lidl-Trek ha comunicato che “Jonathan Milan è stato colpito da un malanno al ritorno dalla Tirreno-Adriatico ed è stato costretto a prendersi una pausa per recuperare. Di conseguenza, è stata presa la decisione di non farlo partecipare alla Milano-Sanremo di sabato“. Stando al calendario originario, Jonathan Milan dovrebbe correre la Gand-Wevelgem (29 aprile) e Attraverso le Fiandre (1° aprile), per poi disputare la Parigi-Roubaix (12 aprile), ma vedremo se emergeranno delle novità.