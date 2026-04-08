Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen tra i papabili

Tadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto. Adesso però è tempo di voltare pagina e iniziare la settimana che culminerà con la Parigi-Roubaix di domenica 12 aprile. La stagione delle Classiche del Nord continua con lo Scheldeprijs.

LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00

La celebre corsa in linea, giunta all’edizione numero 114, prende il via da Terneuzen alle 13:08 e si conclude a Schoten dopo aver percorso 205,2 km. I corridori partecipanti, al via nove formazioni del circuito World Tour, si fronteggiano per decidere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Tim Merlier, vincitore dello scorso anno davanti al connazionale Jasper Philipsen e a Matteo Moschetti.

Come seguire lo Scheldeprijs in tv? Non è prevista alcuna copertura tv dell’evento. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale della corsa con aggiornamenti minuto per minuto.

PERCORSO

Il percorso non si discosta minimamente da quello dello scorso anno. Un tracciato privo di difficoltà altimetriche degne di nota dovrebbe rappresentare la cornice ideale per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. I corridori dovranno però prestare attenzione al vento che, soprattutto sulle strade neerlandesi, potrebbe rompere il gruppo e favorire la formazione di una fuga. Nel finale sono in programma tre giri e mezzo del consueto circuito di 16,9 km che presenta come unica difficoltà il tratto in pavé di Broekstraat.

FAVORITI

Tim Merlier della Soudal Quick-Step, per lui si tratta della seconda gara dopo l’infortunio, punta subito al bersaglio grosso per centrare il terzo successo consecutivo nella corsa belga. I suoi rivali principali verso la vittoria sono il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech e l’olandese Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets. Il Belgio può contare su diverse opzioni alternative per portare a casa la vittoria: Jordi Meeus della Red Bull, Milan Menten della Lotto Intermarché e Milan Fretin della Cofidis. In casa Italia occhi puntati su Matteo Moschetti della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

PROGRAMMA SCHELDEPRIJS 2026

Mercoledì 8 aprile – Scheldeprijs – Terneuzen-Schoten (205,2 km)

Orario di partenza: ore 13:00

Orario di arrivo stimato: ore 17:15 circa

DOVE VEDERE IN TV LO SCHELDEPRIJS 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.45 Eurosport 2 HD, DAZN Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport