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Jasper Philipsen vince la Gand-Wevelgem: “Con van der Poel davanti non potevamo sbagliare”

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31 secondi fa

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Jasper Philipsen
Jasper Philipsen / Lapresse

Jasper Philipsen ha vinto in volata la Gand-Wevelgem (formalmente diventata In Flanders Fields da quest’anno), imponendosi di gran carriera dopo che il gruppo ha ripreso Mathieu van der Poel e Wout van Aert all’ultimo chilometro. Il vincitore ha analizzato la propria prestazione al termine della gara ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Era una corsa che inseguivo già da molto tempo, una classica che volevo vincere da anni ma che non ero mai riuscito a conquistare: oggi finalmente sono riuscito a conquistarla, nonostante abbia inseguito per tutta la giornata. Per noi come squadra è stato perfetto avere van der Poel davanti: avevamo la gara sotto controllo e lui poteva anche vincere in testa. Era una buona possibilità, ma c’era anche la possibilità dello sprint e alla fine tutto è andato per il meglio”.

Il belga ha poi proseguito:Dovevo solo essere pronto quando li avessero raggiunti. Dovevo essere pronto a lanciare il mio sprint. Sarebbe stato un peccato per la squadra se non fossimo riusciti a conquistare la vittoria dopo che Mathieu era stato in testa tutto il giorno. È stato uno sprint difficile dopo una giornata lunga e dura. Quindi ovviamente le gambe non erano troppo fresche, ma penso che tutti avessero la stessa sensazione. Quindi sì, è andata abbastanza bene”.

L’alfiere della Alpecin-Premier Tech ha poi concluso:È davvero importante, è una grande classica; le classiche sono sempre molto difficili da vincere perché sembra sempre di avere molte possibilità, ma alla fine sfumano molto in fretta. Quindi sono felice di aver conquistato la vittoria oggi”.

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