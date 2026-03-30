Jasmine Paolini segna un nuovo record per il tennis italiano. Superata Sara Errani!

Come dice il detto, l’allievo il supera il maestro. Nonostante non sia certamente il suo periodo più florido, a partire da questa settimana Jasmine Paolini ha scritto un importante pagina del tennis italiano, registrando il nuovo primato di permanenza in top 10 nella classifica WTA, appartenente fino a poche ore fa alla compagna di doppio nonché mentore Sara Errani.

La toscana infatti da oggi vanta la bellezza di 659 giorni consecutivi tra le prime dieci giocatrici del ranking, sorpassando così la veterana, ferma a 658. Merito delle grandissime imprese realizzate negli ultimi due anni con un’ascesa cominciata a partire dalla finale conquistata nel 2024 al Roland Garros e Wimbledon oltre che alle vittorie a Dubai (2024) e a Roma (2025).

Il record di Errani risale invece a più di dieci anni fa, precisamente a partire dal mese di giugno 2012 al marzo 2014 per novantaquattro settimane di seguito, raggiugnendo il punteggio massimo di 5835 punti. Al tempo la nativa di Bologna cresciuta a Massa Lombarda aveva a sua volta superato quanto fatto da Francesca Schiavone, in top 10 per settanta settimane consecutive.

In virtù di quanto successo a Miami la scorsa settimana, la giocatrice è scesa di una posizione in classifica, dove ora occupa l’ottavo posto con 3907 punti, non lontana da Elina Svitolina, settima con 3965. Dietro di lei sono vicine Victoria Mboko (3531 e Mirra Andreeva (3121). I prossimi appuntamenti saranno però fondamentali per mantenere il piazzamento tra le migliori dieci.