Chi sarà il compagno di doppio di Sinner a Montecarlo? Protagonista di un match epico con Cobolli

Jannik Sinner avrà un avvicinamento molto particolare al prossimo torneo di Montecarlo. Il primo Masters1000 sulla terra rossa prenderà il via dalla domenica di Pasqua (5 aprile) e si svilupperà nella settimana, con atto conclusivo il 12 aprile. Un evento compresso, rispetto all’evoluzione dei 1000, sempre più affini agli Slam da questo punto di vista per durata e gestione del turno di riposo.

Sinner, reduce dalla conquista straordinaria del Sunshine Double, non avrà molto tempo per adattarsi alla terra e per questo la presenza nel tabellone di doppio potrebbe aiutarlo a trovare maggior confidenza col mattone tritato. E’ un po’ così che si giustifica la sua presenza nel main draw del Principato, non solo in singolare.

L’azzurro, infatti, risulta iscritto col belga Zizou Bergs, con cui ultimamente si era allenato a Indian Wells. Un training nel quale Jannik aveva anche un po’ “brutalizzato” il povero Zizou, per i colpi messi in atto nel corso del set di prova.

Meglio con lui che contro di lui si sarà detto il belga ed ecco che l’accoppiata si è venuta a formare per il torneo del Principato. Bergs ha vissuto una crescita significativa nel circuito ATP negli ultimi anni, raggiungendo il suo best ranking al numero 39 del mondo nell’ottobre 2025. Attualmente, occupa la posizione numero 45 della classifica mondiale.

Sebbene non abbia ancora vinto titoli nel circuito maggiore, si è distinto per diverse prestazioni di rilievo: ha raggiunto i quarti di finale, venendo sconfitto da Novak Djokovic dopo aver battuto giocatori del calibro di Casper Ruud e Francisco Cerúndolo. Inoltre, la sua dedizione alla Coppa Davis è stata notevole nelle Finals a Bologna, protagonista di un match epico nella semifinale contro Flavio Cobolli. Un match che il romano ha vinto col punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15) al termine di un infinito tie-break nel terzo parziale.