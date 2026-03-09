Jasmine Keys: “Grande opportunità in Porto Rico, pensare alla prossima partita aiuta”

Poche, concise, ma precise le parole di Jasmine Keys nell’incontro con la stampa a Roma. Per la lunga del Famila Schio, ormai a pieno titolo tra quelle di primo piano in Europa, un altro obiettivo da raggiungere dopo i tanti già trovati in un cammino partito da San Martino di Lupari e diventato alto al massimo grado.

Come stai e come ti senti ad andare a un quarto di altra parte del mondo?

“Sicuramente è una grande opportunità giocare il Premondiale in Porto Rico come Nazionale, dopo quello che ho vissuto quest’estate è super“.

Per voi tanta carica, e soprattutto per te tanta voglia di resettare tutto e ricominciare con un’altra cosa che sia una spinta.

“Sicuramente sì, a pallacanestro devi pensare solo alla prossima partita e secondo me aiuta proprio in questo periodo dopo che siamo state eliminate dall’Eurolega poterci non pensare e spostarci su un altro obiettivo“.