Jannik Sinner e Opelka subito eliminati nel tabellone di doppio: troppo forti i veterani Granollers/Zeballos

Termina subito l’avventura di Jannik Sinner nel tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il numero 2 del mondo è tornato a cimentarsi in coppia dopo diverso tempo, sfruttando l’occasione come allenamento in vista degli impegni in singolare. L’accoppiata con Reilly Opelka non era una novità: i due, infatti, nel 2021 si imposero insieme all’Atlanta Open.

Questa volta, però, il tandem italo-statunitense non è riuscito a ottenere il risultato sperato contro gli esperti Horacio Zeballos e Marcel Granollers, n.1 del seeding. L’argentino e lo spagnolo hanno fatto valere schemi e automatismi ben rodati contro due singolaristi prestati al doppio. Da qui il duplice 6-4 maturato in 1 ora e 19 minuti di gioco.

Nel primo set, già dal game inaugurale, è chiaro che lo spagnolo e l’argentino non sono disposti a concedere nulla: sfiorano subito il break e lo ottengono nel quinto gioco. Sul turno di battuta di Opelka, in difficoltà nel trovare la prima di servizio, Zeballos e Granollers mettono pressione anche su Sinner, poco incisivo nei pressi della rete. La frazione scorre poi senza altri sussulti e il 6-4 in favore della coppia ispano-argentina è la naturale conseguenza.

Nel secondo set Opelka e Sinner provano ad alzare il ritmo, procurandosi due occasioni per portarsi avanti di un break. Nella seconda, però, un dritto violentissimo di Sinner si stampa sul nastro. Nel gioco successivo, come spesso accade nel tennis, arriva la beffa: l’americano e l’azzurro cedono il servizio. Come già visto nel primo parziale, l’altissimo statunitense è meno incisivo del solito alla battuta e i suoi movimenti a rete non risultano efficaci. Nel decimo game Jannik e Reilly tentano l’ultimo assalto, con alcune risposte di grande qualità, ma Granollers e Zeballos non si scompongono: annullano due palle break e chiudono la sfida sul 6-4.