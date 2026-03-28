Jannik Sinner: “In finale darò tutto quello che ho, Lehecka si adatta molto bene alle condizioni di Miami”

Jannik Sinner è di nuovo in finale nel Masters1000 di Miami. L’azzurro ha staccato il pass per l’ultimo atto grazie alla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. È stata una partita di altissimo livello per qualità e intensità espresse da entrambi. Zverev ha giocato una delle migliori partite del recente passato (performance rating di 9.1 per lui), ma non è bastato per battere nn Sinner che ha offerto una prova fenomenale al servizio nel primo set e nelle fasi decisive del secondo parziale. Dalle 21.00 italiane ci sarà il confronto col ceco Jiri Lehecka.

“E’ stata una partita di altissimo livello da parte di entrambi. Alla fine, sono stati solo un paio di punti a fare la differenza oggi. Ho servito molto bene nel finale, e questo mi ha aiutato. Quindi sì, sono molto contento della prestazione di oggi“, le sue prime parole in conferenza stampa.

Sul significato di questo risultato: “Cerco di esprimermi al meglio in ogni torneo, soprattutto nei grandi eventi, dove mi piace giocare ancora di più. Sono molto felice di poter disputare un’altra finale qui a Miami. È stato un posto incredibile fin dal primo giorno in cui sono arrivato. In passato ho giocato dell’ottimo tennis qui, e ritrovarmi di nuovo in finale significa molto per me. Detto questo, domenica sarà una partita molto dura. Penso solo a quello che mi aspetta quel giorno: avrò di fronte un avversario fortissimo (Jiri Lehecka, ndr.). Ha giocato un tennis incredibile per tutta la settimana, quindi non ha nulla da perdere. Io sono in una posizione diversa, ma allo stesso tempo darò il massimo. Speriamo tutti in una grande partita. Vedremo anche le previsioni meteo: non sono molto promettenti, ma speriamo che sia il più asciutto possibile per poter giocare. Sono stati due tornei straordinari: a prescindere da cosa succederà in finale, darò tutto, ma raggiungere una finale lì e una finale qui è comunque un risultato molto positivo per me“.

Sull’obiettivo numero uno: “Penso che la classifica sia una conseguenza di come si gioca. So quali sono le opportunità, so dove mi trovo, ma per me la cosa più importante è cercare di esprimermi al meglio in ogni grande torneo, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000. Ovviamente sono consapevole degli scenari, ma tutto può cambiare con un solo torneo: è così che funziona il tennis. Poi bisognerà vedere anche come reagiremo io e Carlos Alcaraz a partire da Roma, perché ci saranno molti punti in palio sia per lui che per me. Sono felice di trovarmi in questa posizione, ma come ho detto è solo una conseguenza di come giocherò io, di come giocherà lui e anche gli altri, perché Sascha (Zverev, ndr.) è un giocatore incredibile, come abbiamo visto. È lì anche lui. Vedremo“.

Sulla partecipazione emotiva del pubblico: “La cosa bella del tennis è che ogni settimana troviamo scenari diversi. In America il pubblico è di solito molto rumoroso, poi torniamo in Europa ed è un po’ diverso. Da italiano, Roma è di nuovo molto rumorosa. Poi vai a Londra ed è completamente diverso. Penso che sia bello così: tutto cambia, anche l’ambiente. A me piace semplicemente giocare a tennis, indipendentemente da tutto. Per me è un privilegio giocare sul campo centrale, e non importa davvero l’orario o le condizioni. Quindi sì, mi piace“.

Match in cui, come detto, il servizio di Jannik è stato impressionante. L’azzurro ha parlato dei suoi progressi: “Ci sono giorni in cui servo davvero molto bene, come oggi, e altri in cui faccio un po’ più fatica. Ma questo è il tennis. A volte senti meglio il rovescio, altre il diritto, e poi il giorno dopo in campo è tutto diverso. Il servizio è simile: è un colpo su cui possiamo avere pieno controllo, possiamo decidere velocità e rotazione. Quando funziona bene ti dà anche un po’ di “tempo gratis” e ti permette di respirare di più. Quindi sì, sono contento“.

E sulle qualità di Lehecka: “Su questo campo, il suo modo di giocare si adatta molto bene. Ha colpi molto piatti, sia di diritto che di rovescio, e serve molto bene. È un giocatore molto aggressivo, e queste condizioni sono perfette per lui. Io cercherò ovviamente di dare il massimo. Le finali sono diverse, le semifinali sono diverse: quando il livello sale c’è anche un po’ più di tensione, ed è normale. A me però piace trovarmi in queste situazioni. Adesso la mia priorità è recuperare: oggi è stata una partita molto fisica, quindi domani sarà una giornata importante di riposo. Spero di farmi trovare pronto per domenica“.