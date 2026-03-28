Jannik Sinner in finale anche a Miami: “Significa tanto per me, volevo venire qui ed esprimere un buon tennis”

Jannik Sinner continua a tenere viva la possibilità di realizzare il Sunshine Double. Dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, il numero due del mondo è in finale anche a Miami. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in due set contro Alexander Zverev, battuto per 6-3 7-6, con l’altoatesino che ha così centrato la sedicesima vittoria consecutiva nei tornei 1000. Il prossimo avversario in finale sarà il ceco Jiri Lehecka.

Queste le dichiarazioni di Sinner a fine partita: “Indian Wells e Miami sono due tornei completamente diversi, condizioni diverse. Venire qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale. Essere di nuovo in finale significa tantissimo per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora tra qualche di giorni, ma allo stesso tempo, in ogni caso, è stato uno swing incredibile”

Prosegue ancora Jannik sulla possibile doppietta: “Venire qui e cercare di giocare un buon tennis, questo era il mio obiettivo principale. Trovarmi di nuovo qui, in finale, significa davvero tantissimo per me”

Sulla partita con Zverev: “È stata una partita difficile. Ha giocato un tennis incredibile, ma alla fine ho servito molto bene, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto felice e questa vittoria significa molto per me“.