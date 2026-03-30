Jannik Sinner é l’ottavo vincitore del Sunshine Double: l’elenco completo, ma un primato unico

Jannik Sinner ha concluso in maniera trionfale il suo percorso a Miami. Per la seconda volta in carriera, l’azzurro ha conquistato il titolo del Masters1000 della Florida, diventando il terzo tennista nella storia a centrare questo obiettivo senza perdere set, dopo Novak Djokovic e Ivan Lendl. Tuttavia, questo risultato ha un connotato ancor più rilevante, perché da associare al trionfo nel Masters1000 di Indian Wells.

Sinner, infatti, è l’ottavo giocatore alltime ad aver realizzato la celebre doppietta, definita “Sunshine Double”. Un’impresa storica perché mai nessun tennista italiano aveva mai lontanamente potuto pensare a un riscontro del genere.

Jannik è entrato a far parte di un club molto esclusivo di cui fanno parte lo svizzero Roger Federer, l’ultimo a essersi imposto nei due tornei nello stesso anno nel 2017 e capace di farlo anche nel 2005 e nel 2006, Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016), che detiene il record per il maggior numero di Sunshine Double, l’americano Andre Agassi (2001), il cileno Marcelo Rios (1998) e gli statunitensi Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) e Jim Courier (1991), parlando di tabellone maschile.

Tuttavia, il pusterese ha stabilito un primato unico: Jannik è diventato il primo giocatore, uomo o donna non fa differenza, ad aver vinto in California e in Florida nella medesima stagione e senza perdere set. A questo proposito, l’altoatesino è anche l’unico a essersi aggiudicato tre titoli 1000 in serie senza concedere parziali agli avversari, ricordando l’esito del torneo di Parigi (indoor).

VINCITORI SUNSHINE DOUBLE

Jannik Sinner 2026

Roger Federer 2005, 2006, 2017

Novak Djokovic 2011, 2014, 2015, 2016

Andre Agassi 2001

Marcelo Ríos 1998

Pete Sampras 1994

Michael Chang 1992

Jim Courier 1991