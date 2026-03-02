Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells: c’è Cahill, assente Vagnozzi

Nelle ultime settimane il nome di Jannik Sinner è ancor di più al centro del dibattito. Non per un trionfo, come spesso accaduto nell’ultimo biennio, ma per due sconfitte che hanno fatto rumore: la semifinale persa agli Australian Open contro un ritrovato Novak Djokovic, e lo stop nei quarti dell’ATP 500 di Doha per mano del giovane ceco Jakub Menšík.

Risultati che, letti in controluce, certificano un rallentamento più che una caduta. È stato lo stesso altoatesino a parlare di “piccolo down”, espressione che racconta meglio di tante analisi tecniche un momento fisiologico in una carriera fin qui costruita con una linearità quasi impressionante.

Il punto è proprio questo: Sinner ha abituato pubblico e addetti ai lavori a una continuità straordinaria. Perdere, nel suo caso, genera quasi stupore. Da qui la narrazione della “crisi”, alimentata da una parte del tifo e amplificata da alcune testate internazionali, soprattutto spagnole, che inevitabilmente accostano ogni flessione dell’azzurro all’ascesa costante del rivale numero uno del ranking, Carlos Alcaraz.

Il confronto è diventato la lente attraverso cui si osserva ogni loro risultato. Se Alcaraz accelera, Sinner sembra obbligato a rispondere immediatamente. Ma la stagione è lunga, e il tennis moderno – logorante e densissimo – non consente picchi permanenti. La differenza tra un campione e un ottimo giocatore sta proprio nella gestione di questi passaggi.

La risposta di Jannik non è arrivata a parole, ma sul campo. Gli allenamenti avviati a Indian Wells di un giocatore concentrato, determinato a rimettere ordine nei dettagli. Il torneo californiano, primo Masters 1000 della primavera sul cemento americano, rappresenta uno snodo tecnico e simbolico.

Tecnico, perché su quella superficie Sinner ha spesso espresso un tennis di altissimo livello senza però riuscire a completare l’opera: nel 2023 e nel 2024 il cammino si è fermato in semifinale, entrambe le volte contro Alcaraz. Simbolico, perché proprio nel 2024 prese avvio la vicenda legata alla positività al Clostebol, un capitolo che inevitabilmente ha lasciato un segno mediatico nella sua parabola. Vincere avrebbe un peso specifico diverso.

Le sessioni di lavoro in California hanno messo in evidenza una linea chiara: tornare alle fondamenta. Il servizio è stato oggetto di particolare attenzione. Percentuali, variazioni, ricerca dell’angolo esterno da destra: dettagli che per un giocatore del suo calibro fanno la differenza tra comandare lo scambio e subirlo.

Ancora più significativo il lavoro sul dritto, vero termometro del suo stato di forma. Quando il colpo viaggia con profondità e continuità, Sinner diventa ingiocabile; quando perde qualche centimetro o frazione di secondo nella preparazione, l’intero impianto del suo tennis ne risente. Le sessioni condivise con Cameron Norrie, Zizou Bergs e Raphaël Collignon hanno restituito l’immagine di un giocatore potente e coinvolto, deciso a ritrovare fluidità e aggressività.

A guidare il lavoro c’è Darren Cahill, figura chiave nella crescita dell’azzurro. L’assenza di Simone Vagnozzi – che rientrerà nel team a Miami – rientra in una strategia di alternanza studiata per mantenere alta l’energia dello staff lungo una stagione sempre più esigente. La gestione delle risorse, oggi, è parte integrante della performance. Cahill, con la sua esperienza e la capacità di leggere i momenti, rappresenta una garanzia nei frangenti delicati. Non si tratta di rivoluzionare, ma di calibrare: piccoli aggiustamenti per ritrovare la brillantezza che ha portato l’azzurro stabilmente ai vertici.

Indian Wells, dunque, offrirà una prima risposta concreta. Non tanto in termini di titolo, quanto di qualità del gioco e solidità mentale. Se il servizio tornerà a sostenere gli scambi e il dritto a dettare ritmo, il “piccolo down” resterà un episodio. E la rincorsa al numero uno riprenderà il suo corso naturale. Nel tennis di vertice la linea tra allarme e normalità è sottilissima. Sinner lo sa. E, a giudicare dall’intensità del lavoro in California, ha già scelto di attraversarla con la racchetta in mano e poche parole.