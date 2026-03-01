Nicolas Massu: “Sinner e Alcaraz sono uno stimolo per il circuito: vi spiego i motivi”

Lo straordinario rendimento dei due protagonisti rende il loro confronto un argomento di discussione costante. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono ormai, da qualche stagione assoluti dominatori del circuito ATP: il loro ritmo è quasi insostenibile per gli inseguitori.

Lo spagnolo e l’italiano si dividono i titoli più prestigiosi e concedono solamente le briciole alla nutrita schiera di rivali che prova a batterli. Per molti però il loro straordinario livello non è un limite, bensì uno stimolo per provare ad avvicinarli. Nicolas Massu, ex coach di Dominic Thiem, si è soffermato, nel corso di un’intervista concessa a Marca, sul dominio dei due campioni Slam.

Il beneficio che la presenza dei due fenomeni apporta agli altri giocatori: “I risultati di entrambi sono magnifici, straordinari, e hanno in comune il fatto di essere molto giovani. Quando li vedi giocare, giocano molto velocemente, hanno molto talento. Ognuno ha il suo modo di giocare e di essere. La loro presenza è molto benefica per il tennis e per chi li segue. Questo è successo a me nella mia carriera, perché guardavo persone che ottenevano risultati e volevo giocare contro di loro e batterli, e questo mi ha permesso di migliorare“.

Lo stimolo per gli altri giocatori e le prospettive future: “Ci si impegna molto di più perché la motivazione è altissima. Carlos e Jannik vincono quasi tutti i tornei, e questo dovrebbe motivare i giocatori che li seguono a voler giocare contro di loro e, perché no, vincere una partita contro i migliori. Se continuano così, saranno tra i più grandi nella storia del tennis, perché sono ancora giovani”,