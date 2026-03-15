Italia-Venezuela e USA-Repubblica Dominicana, World Baseball Classic 2026: orari, tv, programma, streaming
Sarà il Venezuela l’avversaria dell’Italia nella seconda semifinale del World Baseball Classic 2026: il match andrà in scena all’1.00 ora italiana di martedì 17 marzo, esattamente 24 ore dopo la prima semifinale, tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana, in programma all’1.00 ora italiana di lunedì 16 marzo.
Per il World Baseball Classic 2026 la diretta tv sarà fruibile per entrambe le semifinali su Sky Sport Arena, con il match dell’Italia anche su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile per entrambe le semifinali su Sky Go e NOW, con il match dell’Italia anche su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile per il match dell’Italia su OA Sport.
CALENDARIO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026
Lunedì 16 marzo
1.00 Stati Uniti-Repubblica Dominicana – Diretta tv su Sky Sport Arena
Martedì 17 marzo
1.00 Italia-Venezuela – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
